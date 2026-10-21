قفزت أسعار الغاز في أوروبا، الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى 98.2 دولارًا لكل ميغاواط في الساعة الواحدة، مقتربةً من أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في ظل استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرُّر الإمداد العالمي جرّاءه كنتيجة للحرب الأميركية على إيران، فضلًا عن مخاوف أوروبية بشأن انخفاض مستويات التخزين.

وسجَّل سعر الغاز، وفق مؤشر "تي تي أف" الأوروبي المرجعي، 87.5 يورو، ما يعادل نحو 98.2 دولارًا لكل ميغاواط في الساعة الواحدة، بارتفاع ثلاثة في المئة، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ 4 أعوام، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال "معهد الإحصاء الأوروبي" (يوروستات): "يعتمد الاتحاد الأوروبي على الخارج لتغطية 96 في المئة من حاجاته النفطية و85 في المئة من حاجاته من الغاز".

وتبلغ مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي نحو 71.5 في المئة حتى تشرين الأول/أكتوبر 2026، مقابل متوسّط موسمي يُقدَّر بنحو 92 في المئة، وفق "منظمة البنية التحتية للغاز" في أوروبا.

وشكّلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة نحو 57 في المئة من إجمال الإمدادات، عقب تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج إثر اندلاع العدوان على إيران.

وتتعمّق أزمة أوروبا مع زيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي المُسال بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، خلال شباط/فبراير2022.

من جهتها، تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز ومنع السفن من عبوره إلّا بعد التنسيق معها، مما يضع عقبة كبيرة أمام وصول الغاز إلى أوروبا، خاصة مع محاولة سفن إخفاء هوية مالكيها من الدول الأوروبية، وسلوك سفن أخرى مسارات بحرية أطول.

الكلمات المفتاحية