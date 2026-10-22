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عربي ودولي

ارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات اليمنية على السعودية
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عربي ودولي

ارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات اليمنية على السعودية

2026-10-22 07:33
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ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن دفعت الهجمات، التي تشنها القوات المسلحة اليمنية على السعودية، واشنطن إلى إصدار أوامر لبعض الديبلوماسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة بعثاتها في المملكة، بحسب "رويترز".

وبحلول الساعة 0034 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 110.11 دولارًا للبرميل، ‌في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتًا أو واحدًا بالمئة إلى 98.12 دولارًا للبرميل. وكان خام برنت قد أنهى تعاملات أمس الأربعاء دون تغير يذكر، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 67 سنتًا.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المشاركين في السوق لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن ‌مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.50 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الأول عند 4104.33 دولارًا. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم  كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4132.30 دولارًا.
 

الكلمات المفتاحية
السعودية النفط اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن الذهب
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