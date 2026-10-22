أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، أن بلاده لم تستخدم كامل قدراتها خلال المراحل السابقة من الحرب، مشيرًا إلى أنها أدخلت قدرات إضافية في عملياتها بما يتناسب مع تصاعد المواجهة، وأنها مستعدة للمرحلة المقبلة.

وقال رضائي إن أي تحرك ضد إيران ستكون له كلفة، مضيفًا أن طهران تفضّل الدبلوماسية إذا كانت قادرة على ترسيخ هذه المعادلة، لكنها تمتلك الأدوات اللازمة لمواصلة الرد إذا استمرت الحرب.

وحذّر من تداعيات استراتيجية لاستمرار المواجهة، معتبرًا أن أسواق الطاقة لن تستعيد استقرارها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار رضائي إلى أن الحرب غيّرت ديناميكيات العلاقات الإقليمية لمصلحة إيران، لافتًا إلى أن دول الخليج تعيد النظر في علاقاتها مع طهران، بعدما خلصت، إلى أن الجيش الأميركي غير قادر حتى على حماية قواعده، رغم اعتماد تلك الدول على واشنطن للدفاع عن أراضيها.



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