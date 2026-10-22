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الصحة الفلسطينية: نفاذ زيوت التشغيل يهدد بتوقف مولدات مستشفيات غزة نهائيًا
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لبنان

الصحة الفلسطينية: نفاذ زيوت التشغيل يهدد بتوقف مولدات مستشفيات غزة نهائيًا

2026-10-22 11:45
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حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطر التوقف المفاجئ للمولدات الكهربائية في المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة، جراء النفاد التام لزيوت التشغيل، مؤكدةً أن استمرار تشغيلها في ظل هذه الظروف يهدد محركاتها بالتلف والاحتراق الكامل.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن الفرق الهندسية تعمل في ظروف فنية معقدة، وتواصل متابعة المولدات الكهربائية ومحاولات الحفاظ على تشغيلها لضمان استمرار إمداد الأقسام الحيوية في المستشفيات بالكهرباء".

وأوضحت أن الاستنزاف المتواصل للمولدات وتشغيلها آلاف الساعات دون توفير زيوت التشغيل اللازمة أو إجراء الصيانة المطلوبة، أوصلها إلى مرحلة بالغة الخطورة، تنذر بانهيارها ميكانيكيًا في أي لحظة.

وأكدت الوزارة أن احتراق محركات المولدات نتيجة غياب الزيوت سيؤدي إلى فقدان القدرة على تشغيلها بصورة دائمة، حتى في حال توفير الزيوت لاحقًا، ما يفاقم المخاطر التي تواجه استمرار عمل المرافق الصحية.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها لجميع الجهات المعنية التدخل العاجل والفوري لتوفير الاحتياجات اللازمة، محذرة من أن الخطر لم يعد يقتصر على نقص زيوت التشغيل، بل بات يهدد ما تبقى من المولدات الكهربائية بالانهيار التام، بما ينعكس على قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم الخدمات الطبية للأقسام الحيوية.

الكلمات المفتاحية
غزة المستشفيات العدوان الصهيوني على غزة
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