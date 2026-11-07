ارتكب الطيران السعودي اليوم السبت 7 تشرين الثاني 2026 مجزرة في محافظة صنعاء اليمنية، عقب استهدافه المباشر لعدة منازل وتجمعات سكنية في مديرية بني حشيش شرق العاصمة، في امتداد لسلسلة الجرائم الممنهجة بحق المدنيين والأعيان المدنية.

وأكّد مدير مكتب الصحة في مديرية بني حشيش محمد حميد في تصريح لقناة "المسيرة" ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 11 شهيدًا و20 جريحًا، بينهم نساء وأطفال، جرى انتشالهم في حصيلة أولية للجريمة الشنعاء التي ارتكبها الطيران السعودي في قرية الشرية بالمديرية.

وأدى العدوان إلى تدمير 5 منازل كليًا فوق رؤوس ساكنيها جراء الغارات المكثفة، فيما تتواصل عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

هذا وعاود الطيران السعودي شنّ غارتين جويتين استهدفتا بشكل مباشر فرق الإسعاف والمسعفين المتواجدين في موقع المجزرة أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأسفر القصف عن إصابة مصور قناة المسيرة أثناء تغطيته الميدانية، وتعرض الطاقم الصحفي لغارتين فور وصوله إلى مسرح الجريمة، وسط تحليق مكثف ومستمر لأسراب الطيران.

كما قصفت الطائرات بغارات مكثفة الطرق المؤدية إلى قرية الشرية، لمنع وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ وإعاقة نقل الجرحى، على إثر تدمير 6 منازل سكنية كليًا فوق رؤوس ساكنيها.

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