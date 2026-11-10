يواصل الطيران الحربي السعودي اعتداءاته على الأعيان المدنية في اليمن، فشنّ فجر اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، سلسلة غارات جوية جديدة استهدفت العاصمة صنعاء.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، نقلًا عن مصادر محلية، أن طيران العدو السعودي استهدف محطة المفزر للغاز في منطقة جدر في مديرية بني الحارث.

ووفقًا لوسائل الإعلام اليمنية فقد استهدف الطيران الحربي السعودية في عدوانه أيضًا مبنى شركة النفط في الستين الجنوبي، في مديرية الوحدة جنوب العاصمة صنعاء.

كما تحدثت المعلومات عن وقوع أضرار واسعة في منازل ومحلات المواطنين، في منطقة الستين نتيجة العدوان السعودي، واشتعال النيران في محطة المفرز للغاز؛ حيث لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران في المحطة، من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية اليمنية أن استهداف محطة الغاز ومبنى شركة النفط يأتيان في سياق التصعيد السعودي الإجرامي الذي يطال المنشآت المدنية والخدمية، ما يثير المخاوف من تداعيات هذه الغارات على الخدمات الأساسية وحياة المواطنين، خصوصًا في ظل ارتباط هذه المنشآت بتوفير احتياجات السكان من الوقود والغاز.

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