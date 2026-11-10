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عربي ودولي

رئيس وزراء قطر يُطلع الأوروبيين على نتائج محادثاته مع ترامب حول إيران
عربي ودولي

رئيس وزراء قطر يُطلع الأوروبيين على نتائج محادثاته مع ترامب حول إيران

2026-11-10 12:48
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يلتقي رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم بمسؤولين من السعودية والقوى الأوروبية في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلى قمة لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، وذلك بعد محادثات أجراها أمس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حرب إيران، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "سيناقش الوزراء، بهذه المناسبة، الوضع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة الإيرانية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، على المنطقة والمجتمع الدولي ككل".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، بوزراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية، الذين تمت دعوتهم للمشاركة في محادثات موسعة ضمن قمة مجموعة السبع حول الوضع في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس أنه أجرى "حوارًا ممتازًا" مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرًا إلى وجود زخم إيجابي نحو إنهاء الصراع مع إيران.

وأضاف ترامب في خطاب له من البيت الأبيض عقب عدة تغريدات على منصة "تروث" أن العمل العسكري ضد إيران لا يبدو ضروريًا، "ومع ذلك فنحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك لأي سبب".

وقال أيضًا إن "الصراع مع إيران يقترب من نهايته بسرعة، لكننا نريد ضمان أمن الدول التي وقفت إلى جانبنا على مدى سنوات.. نريد التأكد من حماية حلفائنا في المنطقة، والتوصل إلى حل طويل الأمد وليس مجرد تسوية مؤقتة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله إن "قطر تفضّل حلًا سلميًا مع إيران، لكن أميركا مستعدة لشن ضربات إذا لزم الأمر".

وتابع قائلا: "السعودية أيضًا تفضل حلًا سلميًا للصراع مع إيران.. سنرى إلى أين ستؤول الأمور في ما يتعلق بإيران، وأنا مستعد".

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