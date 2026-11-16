كتب الباحث والمسؤول الأميركي السابق أندرو ميلر، الذي عمل مسؤولًا عن قضايا الشرق الأوسط في إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، مقالة نُشرت في مجلة "Foreign Affairs" الأميركية، كرّر فيها ما كان قد كتبه في المجلة نفسها قبل عام، ومفاده أن العلاقة الاستثنائية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" شارفت على النهاية.

وتحدث الكاتب عن إعادة الولايات المتحدة ضبط علاقتها مع "إسرائيل" خلال الأعوام القادمة، وعن نموذج جديد سينشأ للعلاقات الثنائية، بحيث يُتوقّع من "إسرائيل" الامتثال للقانونين الأميركي والدولي، وأن يمتنع "البلدان" عن التدخل في السياسات الداخلية لبعضهما بعضًا. كما تحدث في السياق نفسه عن تقييد الولايات المتحدة دعمها عندما تتعارض الأهداف "الإسرائيلية" مع الأهداف الأميركية.

كذلك أضاف الكاتب أن هذا التغيير حتمي، وأن "إسرائيل" ومؤيديها لا يمكنهم القيام بالكثير لمنع حدوث ذلك.

وبينما قال إن "إسرائيل" يمكن أن تختار تغيير مسارها واعتماد نهج لن يؤدي إلى المزيد من النفور الأميركي، نبّه إلى أن ذلك لن يكون سهلًا. كما أردف بأنه، في الوقت الذي أصبح فيه الأميركيون ينتقدون "إسرائيل" خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، جنح "الإسرائيليون" أكثر نحو اليمين. وبالتالي، يجب أن تتحلى القيادة "الإسرائيلية" المقبلة بالشجاعة المطلوبة من أجل وضع حد للسياسات التوسعية وإعادة إحياء "حل الدولتين". ونبّه إلى أن عدم تغيير المقاربة تجاه الفلسطينيين والمنطقة عمومًا يحمل معه خطر خسارة "إسرائيل" أكبر طرف مناصر لها، أي الولايات المتحدة، وربما بشكل دائم.

كما تحدث الكاتب عن تحوّل "إسرائيل" أكثر فأكثر إلى طرف منبوذ، حيث تعاني من عزلة دولية بسبب أساليبها العدوانية. وأشار إلى أن حلفاء "إسرائيل" التاريخيين، مثل كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، أعلنوا حتى فرض عقوبات على المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية. وبناءً عليه، نبّه إلى أن مثل هذه السياسات لم تعد من اختصاص المنتقدين التقليديين لـ"إسرائيل"، مثل إندونيسيا وإيرلندا.

وتحدث الكاتب أيضًا عن تراجع سمعة "إسرائيل" داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى استطلاع أجرته مؤسسة "Pew" كشف أن 60% من الأميركيين لديهم نظرة سلبية تجاه "إسرائيل"، مقارنة بنسبة 42% في عام 2022. وأضاف أنه، بينما منع ترامب الكونغرس من تقييد الدعم لـ"إسرائيل"، فإن ترامب لا يستطيع الوقوف في وجه الرأي العام الأميركي إلى ما لا نهاية. وتوقع أن يمرر الكونغرس قوانين تفرض عقوبات على بناء المستوطنات، وتشترط المساعدات العسكرية بالالتزام بالقانونين الأميركي والدولي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الديمقراطيين سيسيطرون قريبًا على الكونغرس.

كذلك تابع الكاتب أنه ليس من المبالغة القول إن مستقبل العلاقات الأميركية "الإسرائيلية" مرهون بطبيعة الحكومة "الإسرائيلية" المقبلة. وبينما اعتبر أن إقصاء نتنياهو عن الحكومة المقبلة يمثل الفرصة الأفضل للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، لفت إلى أن غالبية خصوم نتنياهو الساعين إلى تولّي منصب رئاسة الحكومة يتشاركون معه موقفه المتشدد حيال الفلسطينيين والشرق الأوسط عمومًا. ورجّح أنه في حال وصول هؤلاء إلى الحكم، فلن يغيّروا في السياسة "الإسرائيلية" بما يحمي العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

كما حذّر الكاتب من أن "إسرائيل" ستجد نفسها في وضع أقل أمنًا وأكثر عزلة على الساحة الدولية إذا استمرت على المسار نفسه. ونبّه إلى أنها ستعاني، وسيتراجع مستوى المعيشة لديها، إذا ما جرى إقصاؤها عن الأسواق الدولية والاستثمارات. كذلك تابع بأنه في مثل هذه الظروف، فإن "المواطنين اليهود الإسرائيليين" الذين يحملون جوازات سفر ثانية قد يختارون الرحيل، ما يعني زوال سبب وجود "إسرائيل" المتمثل في توفير "موطن آمن ومزدهر للشعب اليهودي".

وفي الختام، قال إن "إسرائيل" ستجد صعوبة في البقاء من دون الدعم الأميركي.

الكلمات المفتاحية