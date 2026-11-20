أعلنت القوات المسلحة اليمنية جميع الموانئ السعودي في ساحل البحر الأحمر أهدافًا عسكرية لها داعية جميع الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها إلى إخلائها والابتعاد عنها فورًا.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في منشور له عبر قناته على التلغرام: "تعلن القوات المسلحة اليمنية أن ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفًا لقواتنا في حال نفذ العدو تهديداته بقصف ميناء الحديدة".

أضاف العميد سريع: "ونحذر الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورًا والابتعاد عنها وندعو جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورًا".

الكلمات المفتاحية