نفّذ أهالي بلدة زوطر الشرقية وقفة احتجاجية في ساحة زوطر الغربية، لمناسبة ذكرى الاستقلال، رفضًا لاستمرار الاحتلال وتدمير المنازل وتجريف معالم البلدة، واستنكارًا لمواصلة الاعتداءات والصمت الرسمي إزاء ما وصفوه بتغوّل العدو "الإسرائيلي" في عدوانه، مؤكدين تمسّكهم بأرضهم وهويتهم.

وخلال الوقفة، انتشر جنود الاحتلال داخل منازل في بلدة زوطر الشرقية المقابلة لساحة التجمع، وأطلقوا النار باتجاه أطراف البلدة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة فوق رؤوس المشاركين. كما تواصلت عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة خلال التجمع.

وفي النبطية الفوقا، أحيا الأهالي ذكرى الاستقلال بتنظيم مسيرة حاشدة سيرًا على الأقدام إلى ساحة البلدة، رغم استمرار القصف المدفعي "الإسرائيلي" وتمشيط أحيائها بالأسلحة الرشاشة. وطالب المشاركون السلطة بالحد من التنازلات التي تقدمها على حساب دمائهم وأرضهم.

ميدانيًا، شهدت بلدات ومناطق جنوبية عدة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا منذ ساعات الليل وفجر اليوم. وأفادت المعلومات بتفجير جيش الاحتلال منزلًا في بلدة حداثا بعد منتصف الليل، فيما سُجّل عند الفجر انفجار مسيّرة "إسرائيلية" على الطريق العام بين شوكين والنبطية، قرب محلات حلويات الصفا.

كما استهدف قصف مدفعي فجرًا وادي الحجير، وأطراف بلدتي ميفدون والمنصوري، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط من بلدة القنطرة باتجاه وادي الحجير، بالتزامن مع تحركات كثيفة لآلياتها في المنطقة وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه الوادي. كذلك تحركت آليات إسرائيلية في وادي السلوقي، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي شقرا وميس الجبل.

وامتد القصف المدفعي إلى وادي زبقين، حيث سُجّل قصف صباحي أعقبه تفجيران نفذهما جيش الاحتلال في الوادي. كما تحركت آليات إسرائيلية من بلدة أرنون باتجاه كفرتبنيت، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة.

وفي كفرتبنيت، استهدفت دبابة "ميركافا" البلدة بعدد من القذائف، قبل أن يتجدد الاستهداف لاحقًا. كذلك طال القصف المدفعي محيط مدينة فرح وأطراف بلدة النبطية الفوقا، وتجدد القصف على المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت، فيما استهدف قصف آخر أطراف ميفدون.

وألقت قوات الاحتلال قنابل فسفورية باتجاه بلدة القصير، وبمواصلة تمشيط بلدة زوطر الشرقية بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى تمشيط باتجاه بلدة صربين.

وقبيل ظهر اليوم، سُجّل تفجير نفذه جيش الاحتلال في بلدة القنطرة، فيما بدأ عملية تفخيخ منازل في بلدة زوطر الشرقية.

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