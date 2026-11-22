رأى المحلل العسكري في صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، أن السباق بين مساعي كتلة التغيير "الإسرائيلية" لتشكيل حكومة بديلة، وجهود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتجديد الحرب على إيران، لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن هذا التنافس سيستمر خلال الأسبوع الجاري، وسط تداخل الحسابات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية.

وأوضح ليمور أن نتنياهو شدّد، خلال إحاطات أمنية قدّمها بنفسه أو بواسطة سكرتيره العسكري إلى رؤساء كتلة التغيير، على أن "إسرائيل" تواجه تهديدًا وجوديًا. لكنه لم يقصد البرنامج النووي الإيراني، الذي لا يظهر، بحسب المعلومات المتاحة، أي تقدم ملموس فيه، بل ركّز على المساعي الإيرانية لتطوير أسلحة كيميائية، وهي القضية التي تصدّرت عناوين الصحف الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار ليمور إلى أن تسريب هذه المسألة إلى وسائل الإعلام الأميركية يخدم، على الأرجح، الجهات الساعية إلى إقناع صانعي القرار والرأي العام بضرورة خوض مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، أو على الأقل منح إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ هجوم منفرد.

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية منقسمة بشدة بشأن تجديد الحرب، وتتوزع مواقفها على ثلاثة معسكرات. الأول يقوده نائب الرئيس جاي دي فانس، الذي يعارض بشدة استئناف الحرب ويدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. والثاني يقوده وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي تراجع نفوذه كثيرًا، ويدفع باتجاه تجديد الحرب. أما المعسكر الثالث فيقوده وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يلتزم موقفًا وسطيًا بانتظار قرار الرئيس دونالد ترامب، الذي يتأرجح بين التوجهين، فيما انشغل خلال الأيام الأخيرة بتبادل التصريحات والتهديدات مع كبار مسؤولي النظام في طهران.

وفي الكيان الصهيوني، بحسب ليمور، يسود إجماع على المستويين السياسي والأمني بشأن ضرورة التحرك ضد إيران وتجريدها من قدراتها. غير أن الخلاف يتمحور حول توقيت العملية وطبيعتها. فبينما يدفع نتنياهو نحو تنفيذ هجوم فوري، مستندًا إلى ما يصفه بالتهديد الوجودي، ومرددًا أن "مصير إسرائيل على المحك"، يرى الجيش "الإسرائيلي" أن أي عملية من هذا النوع ينبغي أن تُنفّذ بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ويعزو ليمور موقف الجيش إلى الكلفة المباشرة للحرب، فضلًا عن تداعياتها غير المباشرة، بما فيها الأضرار المحتملة بالبنى التحتية في الخليج، وارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويحذّر من أن تتحمل "إسرائيل" مسؤولية هذه التداعيات إذا تحركت منفردة، بما قد يعرّضها لخطر فرض الحظر والمقاطعة عليها.

وفي المقابل، يشتبه قادة في كتلة التغيير بأن استعجال نتنياهو للتحرك ضد إيران لا يرتبط بالتهديد الإيراني وحده، رغم أنه يتطور بالفعل، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج العملياتي، بل يرتبط أيضًا برغبته في إحباط المحاولات الرامية إلى تشكيل حكومة بديلة.

وفي هذه الأثناء، يركز نتنياهو جهوده على إقناع ترامب بالانضمام إلى الحرب، متعهدًا بأن تكون العملية محدودة وألا تتجاوز مدتها أربعة إلى سبعة أيام. لكن ليمور يرى أن هذا التعهد لا يستند إلى ضمانات فعلية، لأن مدة الحرب ستتوقف على مسار تطورها، ولا سيما طبيعة الرد الإيراني.

ويشير ليمور إلى أنه إذا قررت واشنطن عدم المشاركة، فستجد "إسرائيل" نفسها أمام قرار شنّ الهجوم بمفردها أو الامتناع عنه، موضحًا أن نتنياهو يؤيد الخيار الأول رغم التكاليف الباهظة التي قد تتحملها "إسرائيل"، ورغم التقديرات التي تفيد بأن إيران ستتمكن من إعادة بناء بعض القدرات التي قد تتضرر خلال الهجوم في غضون بضعة أشهر.

وفي السياق نفسه، اعتبر ليمور أن الادعاءات التي يروّجها مؤيدو نتنياهو في الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأيام الأخيرة، ومفادها أن أي حكومة لا يرأسها نتنياهو لن تكون قادرة على التحرك ضد إيران، تفتقر إلى الأساس، وتهدف إلى زيادة الضغط الشعبي على رؤساء كتلة التغيير، وخصوصًا غادي آيزنكوت، لدفعهم إلى الموافقة على تشكيل حكومة وحدة.

وأضاف أن نتنياهو يكرر الحديث عن حكومة الوحدة، بما في ذلك في مقطع مصوّر نشره مساء الجمعة، لكنه يفشل، بحسب ليمور، في تقديم مصلحة الدولة على مصلحته الشخصية. ويرى الكاتب أن إثبات جدية نتنياهو كان يقتضي موافقته على التنازل عن أسبقية رئاسة الحكومة لمصلحة آيزنكوت، والتخلي عن شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف التي تسببت لـ"إسرائيل" بجزء كبير من الأضرار الدولية التي تواجهها اليوم.

وأشار ليمور إلى أن هذا التداخل بين الحسابات السياسية والأمنية لن يقتصر على الملف الإيراني، بل سيمتد إلى قضايا أخرى، في مقدمتها قانون التجنيد، في ظل مساعي كتلة التغيير لتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب الحريدية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الجيش "الإسرائيلي" حسم موقفه بشأن احتياجاته العسكرية والفجوات التي تواجهه، والمقدّرة بنحو 21 ألف جندي، معظمهم من المقاتلين، مؤكدًا أن هذه الاحتياجات غير قابلة للتغيير وتتطلب معالجة، بهدف تخفيف العبء عن جنود الاحتياط والعاملين في الخدمة الدائمة.

ومن المتوقع أن يمثل كبار مسؤولي الجيش خلال الأسبوع الجاري في مناسبات عدة أمام لجنة الخارجية والأمن الجديدة في الكنيست، وهم يدركون، وفق ليمور، أن مواقفهم وتصريحاتهم ستُستغل حتمًا في التجاذبات السياسية الدائرة حول تشكيل الحكومة وقانون التجنيد.

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