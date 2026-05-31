كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

2026-05-31 12:39
162

كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أمس السبت، نقلًا عن مصدر في "البنتاغون"، عن عزم الولايات ‌المتحدة تسريع انسحاب قواتها من قواعد في أوروبا، على أن تقدم مقترحاتها إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الشهر المقبل.

وكانت واشنطن قد أعلنت في أيار/ مايو عن خطط لسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، في خطوة اعتبرها كثيرون نتيجة للخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من الدول الأوروبية حول الحرب على إيران.

والجدير بالذكر أن ألمانيا تستضيف نحو 35 ألف جندي أميركي في الخدمة الفعلية، ما يجعلها أكبر قاعدة انتشار للقوات الأميركية في أوروبا.

وبحسب "البنتاغون"، فمن المتوقع أن يُستكمل الانسحاب في فترة تراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهرًا، فيما لم تقدم الصحيفة تفاصيل عن مدى تسريع عملية الانسحاب، أو المواقع التي قد تتأثر بها.

وأضافت "فيلت أم زونتاج" أن الولايات المتحدة ستعرض خططها على حلفائها في مؤتمر لتشكيل القوات سينظمه حلف "الناتو" الشهر المقبل.

وفي الإطار عينه، كان "الناتو" قد أكد منذ أيام، أنّ سحب واشنطن لمزيد من قواتها من أوروبا سيستغرق سنوات.

وتشهد العلاقة بين إدارة ترامب وحلف "الناتو" توترًا متصاعدًا، على خلفيّة انتقادات متكرّرة وجّهها ترامب لدول الحلف بسبب رفضها الانخراط في الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" على إيران، ولا سيما في ما يتعلّق بالمشاركة في "تأمين" حركة الملاحة في مضيق هرمز.

