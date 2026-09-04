كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي ‏طالب: ملابسات الإفراج عن الأسرى الخمسة لا تزال "ملتبسة"

لبنان

حزب الله عرض الأوضاع العامة في صيدا مع الشيخ شبيب
🎧 إستمع للمقال
لبنان

حزب الله عرض الأوضاع العامة في صيدا مع الشيخ شبيب

2026-09-04 15:51
96

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا، رئيس منتدى صيدا الثقافي فضيلة الشيخ جمال الدين شبيب، الذي وجه له التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع والمستجدات العامة في صيدا والجوار، وثمن المجتمعون الاحتضان المميز في صيدا للأهالي النازحين خلال معركة العصف المأكول.

كذلك، وجه الشيخ زيد ضاهر التحية والشكر والتقدير لمدينة صيدا برؤسائها الروحيين وشخصياتها الدينية وعلمائها من مختلف المكونات وبنوابها وببلديتها (من رئيس وأعضاء وعاملين) وبأحزابها وبفعالياتها المختلفة وبجمعياتها الأهلية والاجتماعية والكشفية وبكل مبادراتها الفردية التي وقفت بصدق وإخلاص إلى جانب النازحين من جنوبنا الصامد.

وتم البحث في العديد من الأنشطة الخاصة بمنتدى صيدا الثقافي.

وفي الختام، أهدى الشيخ شبيب الشيخ ضاهر كتابه والذي يحمل عنوان (ثقافة الإسلام في مواجهة الفتنة والتكفير).

الكلمات المفتاحية
حزب الله صيدا النازحون
إقرأ المزيد
المزيد
‏طالب: ملابسات الإفراج عن الأسرى الخمسة لا تزال
‏طالب: ملابسات الإفراج عن الأسرى الخمسة لا تزال "ملتبسة"
لبنان منذ ساعة
حزب الله عرض الأوضاع العامة في صيدا مع الشيخ شبيب
حزب الله عرض الأوضاع العامة في صيدا مع الشيخ شبيب
لبنان منذ ساعة
المفتي قبلان: السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها
المفتي قبلان: السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها
لبنان منذ 3 ساعات
اللواء شقير من العبودية: كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول
اللواء شقير من العبودية: كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله عرض الأوضاع العامة في صيدا مع الشيخ شبيب
حزب الله عرض الأوضاع العامة في صيدا مع الشيخ شبيب
لبنان منذ ساعة
بلديات منطقة جبل عامل الأولى تواصل جهود التعافي وتعزيز خدماتها
بلديات منطقة جبل عامل الأولى تواصل جهود التعافي وتعزيز خدماتها
لبنان منذ يوم
آشكنازي: لا دبابات.. لا مركبات هامر.. لا أموال.. الجيش
آشكنازي: لا دبابات.. لا مركبات هامر.. لا أموال.. الجيش "الإسرائيلي" إلى الإفلاس
عين على العدو منذ يوم
"إسرائيل هيوم": في العام 2017 ليبرمان طالب بمهاجمة حزب الله وآيزنكوت عارض
عين على العدو منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة