استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا، رئيس منتدى صيدا الثقافي فضيلة الشيخ جمال الدين شبيب، الذي وجه له التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع والمستجدات العامة في صيدا والجوار، وثمن المجتمعون الاحتضان المميز في صيدا للأهالي النازحين خلال معركة العصف المأكول.

كذلك، وجه الشيخ زيد ضاهر التحية والشكر والتقدير لمدينة صيدا برؤسائها الروحيين وشخصياتها الدينية وعلمائها من مختلف المكونات وبنوابها وببلديتها (من رئيس وأعضاء وعاملين) وبأحزابها وبفعالياتها المختلفة وبجمعياتها الأهلية والاجتماعية والكشفية وبكل مبادراتها الفردية التي وقفت بصدق وإخلاص إلى جانب النازحين من جنوبنا الصامد.

وتم البحث في العديد من الأنشطة الخاصة بمنتدى صيدا الثقافي.

وفي الختام، أهدى الشيخ شبيب الشيخ ضاهر كتابه والذي يحمل عنوان (ثقافة الإسلام في مواجهة الفتنة والتكفير).

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