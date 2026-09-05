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اسبوع الوحدة الإسلامية

إيران

فيلق القدس يستهدف خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان ويحذّر من أي تحرك للمرتزقة
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إيران

فيلق القدس يستهدف خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان ويحذّر من أي تحرك للمرتزقة

2026-09-05 15:18
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أعلنت العلاقات العامة لفيلق القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة، التعرف على خلية إرهابية واستهدافها "بشكل حاسم" خلال عملية مشتركة في محافظة سيستان وبلوشستان، مشيرةً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الخلية.

وقال فيلق القدس، إن الخلية التي جرى استهدافها "تابعة للكيان الصهيوني المشؤوم والنظام الإرهابي الأميركي"، وكانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية، إلا أنه جرى استهدافها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي بمشاركة المديرية العامة للاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان، وقوى إنفاذ القانون في المحافظة.

وحذّر فيلق القدس، مرتزقة الكيان الصهيوني والنظام الأميركي، مؤكدًا أن "أمن سيستان وبلوشستان خط أحمر". وشدد الفيلق على أنه "لن يسمح لأي مرتزق بدخول المنطقة أو التحرك فيها"، مؤكدًا أنه "سيتعامل معهم بحزم".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني الارهاب فيلق القدس
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فيلق القدس يستهدف خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان ويحذّر من أي تحرك للمرتزقة
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