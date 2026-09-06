أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، يوم أمس السبت، اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

ووفقًا لوكالة "إرنا"؛ تناولت المحادثات بين عراقجي ونظيريه السعودي والتركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آخر التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى بحث الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومعالجة الاضطراب الذي يشهده مضيق هرمز جراء التحركات الأميركية.

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