حذّر جيش الاحتلال المستوى السياسي في الكيان من أنه سيجد صعوبة في حماية المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة في شمال الضفة الغربية، في ظل غياب بنية تحتية أساسية للحماية.

وبحسب المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس" ينيف كوبوفيتش، يقول جيش الاحتلال إن إقامة البؤر الاستيطانية كانت خطوة متهورة لم تنبع من احتياجات أمنية، بل من دوافع سياسية. وعلى هذه الخلفية، وفي ضوء تصاعد عنف المستوطنين، سيصل هذا الأسبوع عدد الكتائب التي تخدم في قيادة المنطقة الوسطى إلى 26 كتيبة، وهو رقم قياسي منذ بداية الحرب. وللمقارنة، ففي عملية "كاسر الأمواج" - عدوان 2022 على الضفة الغربية، والتي بدأت بسبب كثرة العمليات في المنطقة، اكتفى الجيش بـ13 كتيبة فقط.

كذلك حذّر جيش الاحتلال من أن الطريق إلى المستوطنات الجديدة يمر عبر قرى فلسطينية لا توجد في كثير منها تغطية خلوية، ولذلك لن يتمكن "الإسرائيليون" من طلب المساعدة في الوقت المناسب أثناء وقوع عملية أو في حالة طوارئ أخرى. ويؤدي إلى كل مستوطنة محور وصول واحد، وهناك محور واحد فقط يربط بين المستوطنات.

وتخشى المؤسسة الأمنية "الاسرائيلية"، وفق المراسل، من أن يتمكن الفلسطينيون من إغلاق هذه الطرق، وبذلك يؤخروا وصول قوات التعزيزات عند الحاجة.

ويصف المسؤولون الصهاينة في الجيش الواقع الأمني الحالي بأنه "غير مسبوق"، فحجم القوات النظامية والاحتياط يُمدَّد حتى أقصى حدود القدرة، في محاولة للمناورة بين قطاع الضفة الغربية وبين القتال في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية. وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الحفاظ على حالة تأهب عالية تحسبًا لاحتمال استئناف الحملة في مواجهة إيران.

ويدرك المستوى العسكري للعدو أن الجيش ملزم بتنفيذ قرارات الحكومة، إلّا أن التحذيرات الأخيرة الصادرة عن الجيش تدل على أن محاولة فرض وقائع على الأرض استعدادًا للانتخابات تضر بإعداد الجيش "الإسرائيلي" لحرب شاملة، وتعرّض "الاسرائيليين" لخطر غير ضروري.

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