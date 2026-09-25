التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الإيراني عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ولا سيما تطورات الأوضاع المتعلقة بإيران.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف وعراقجي ناقشا خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع التركيز على تطورات الأوضاع المتعلقة بإيران، وشددا على أنه لا بديل عن الحل الدبلوماسي للأزمة الناجمة عن الممارسات غير القانونية للولايات المتحدة و"إسرائيل".

كما تم التطرق إلى مسألة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها خلال لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة القرغيزية بشكيك، في الأول من سبتمبر الجاري.

واستعرض الوزيران جدول الاتصالات الروسية الإيرانية المرتقبة على مختلف المستويات.

وقد وصل لافروف إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة للمشاركة في أسبوع “المستوى الرفيع” للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين من الدول العربية إضافة إلى لقاء مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو كما التقى لافروف مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

ومن المقرر أن يلقي لافروف كلمته يوم السبت 26 سبتمبر، حيث سيستعرض وفقًا لبيان الخارجية الروسية "بالتفصيل نهج روسيا تجاه أكثر القضايا الراهنة إلحاحًا، وتقييم الأنشطة الحالية للمنظمة الدولية، ويطرح مقترحات لاستعادة مكانة الأمم المتحدة وسلطتها".



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