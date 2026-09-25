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عربي ودولي

شي يرسم خطوط الصين الحمر أمام ترامب
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عربي ودولي

شي يرسم خطوط الصين الحمر أمام ترامب

2026-09-25 13:07
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لدونالد ترامب، أنه على بكين وواشنطن إدارة التنافس بينهما كقوتين عظميين بطريقة سلمية، فيما خص الرئيس الأميركي نظيره الصيني باستقبال فخم في البيت الأبيض.

وفيما أشاد الرئيس الأميركي بما وصفه بـ"صداقة عظيمة" تجمعه بالزعيم الصيني، استغل شي زيارة الدولة لرسم الخطوط الحمر للصين بشأن الذكاء الاصطناعي وتايوان والحرب على إيران.

وخلف مظاهر الاحتفاء واللفتات الرمزية، مثل اصطحاب ترامب للرئيس شي إلى داخل المروحية الرئاسية "مارين وان"، تمحورت المحادثات حول التوترات التي لا تزال تباعد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفي كلمته قبيل بدء المباحثات مع ترامب في البيت الأبيض، قال شي إن على البلدين ضمان "عدم الدخول في نزاع أو مواجهة بينهما".

وفي حين قلل ترامب مرارًا من شأن المخاوف من أن يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدًا للبشرية، تبنى شي لهجة أكثر ترويًا حيال هذه القضية.

وقال الرئيس الصيني: "لدينا القدرة والمسؤولية معا لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام، وضمان أن يظل تطويره دائما في ظل الرقابة البشرية".

هذا واتسمت تصريحات ترامب بنبرة أكثر ودية، مما سلط الضوء على جهود الرئيس الأميركي المستمرة منذ فترة طويلة لكسب ود الزعيم الصيني.

وقال ترامب: "لقد حققت أنا والرئيس شي، من خلال العمل معا، تقدما هائلا بشأن القضايا التي تواجه بلدينا".

وأضاف: "خلال هذه الزيارة، سنناقش أيضًا قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق" وهي التسمية التي بات يطلقها على الذكاء الاصطناعي.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الصين دونالد ترامب شي جين بينغ
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