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اعتداءات
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لبنان

اعتداءات "إسرائيلية" متواصلة على جنوب لبنان منذ منتصف الليل

2026-09-26 09:56
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 يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته الهمجية على جنوب لبنان، حيث شنّ عدة اعتداءات منذ منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026، توزعت بين القصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإطلاق القنابل المضيئة وأعمال التمشيط.

وسُجّل القصف المدفعي المُعادي في وادي زبقين ودوحة كفررمان، فيما نفّذت الطائرات الحربية غارة على جبل الرفيع في أطراف بلدة سجد.

كما سُجّلت تفجيرات في برعشيت، وعلى محور برعشيت – بيت ياحون، وبرعشيت – كونين، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة في منطقة المنصوري (جب السويد).

وفي سياق الاعتداءات، نفذت قوات العدو أعمال تمشيط في محاور حداثا – الطيري، وبيت ياحون – عيتا الجبل.

كما تقدّمت دورية "إسرائيلية" مُعادية مؤلّفة من نحو 15 جنديًا إلى أطراف بلدة دير ميماس.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب العدوان الإسرائيلي
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