أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ "الوطنية تعني ألا يُترك لبنان فريسة لأعدائه، والجنوب محنة هذا الوطن المهدد، ولا شرعية وطنية لسلطة تتخلى عن جنوب لبنان".

وفي رسالة بمناسبة السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله، توجه الشيخ قبلان الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائلًا: "لا تجعل لبنان يأكل نفسه". وأضاف "المطلوب منع تحويل الأزمات الخارجية والداخلية إلى آلية لتدمير الذات، الجنوب قضية كل لبنان، جنوب محروم يعني لبنان محروم، وجنوب مهدد يعني لبنان كله مهدد، وجنوب ضعيف يعني الدولة اللبنانية كلها ضعيفة".

وأكد الشيخ قبلان أنّ "المقاومة وظيفة دفاعية نشأت بسبب تخلي الدولة عن حماية الجنوب، والمقاومة ضد "إسرائيل" ومنع الحرب الأهلية قضيتان ترتبطان بحماية لبنان ووحدته، ولا يجوز فصل أمن بيروت عن أمن الحدود، والنقاش ليس دولة أو مقاومة، بل ما يلزم للدفاع الوطني أمام أخطر حرب صهيونية تستهدف صميم وجود لبنان".

ولفت إلى أنّ "الأمن أصل الدولة لا غنيمتها، والجنوب امتحان لكل لبنان. والدولة التي لا تحمي الحدود والأرض ولا تمنع العدوان تهدم نفسها". مضيفًا أنّ "التضامن الوطني يعني أن يتشارك اللبناني مع أهل الجنوب ما يعانونه، وحماية الجنوب من حماية وحدة البلاد، وحماية لبنان تعني إغلاق باب الوصاية الخارجية. والجيش ليس طائفة تحمل السلاح ولا مؤسسة تبحث عن نفوذ، بل تضحية وطنية لا يمكنها ترك الوطن للأعداء".

وأشار الشيخ قبلان إلى أنّ "الوطن عند كبير شهداء محور المقاومة والجهاد والتضحيات الوطنية سماحة السيد حسن نصر الله ليس قطعة أرض أو صورة خريطة، بل جهود وطنية وعدالة سياسية ومجتمعية وقرار وطني ومستقبل مشترك وثبات. والقيمة الوطنية هنا تدور مدار لبنان كله، لا مدار طوائفه أو مناطقه، لذلك لا قيمة لبيروت وبعبدا إذا كان الجنوب أو الشمال يحترق، وأي خيانة بهذا المجال تطال صميم بنية الدولة ومفهوم المؤسسة الوطنية. وحماية الوطن لا تنفصل عن حماية المواطن ونظام التضامن الشامل. ومن هنا تصبح استراتيجية الدفاع الوطني عقيدة تراكمية تتسع لكل الإمكانات الوطنية التي تتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد لبنان وسيادته، خصوصاً في مواجهة "إسرائيل" المدعومة من البنية العسكرية والتقنية الأميركية والأطلسية". مؤكدًا أنّ "هذا يفترض قوة وطنية تقوم على "الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية"، بما يؤمّن قدرات الدفاع عن لبنان ويحمي القرار السياسي من الارتهان الخارجي ومصادرة القرار الوطني".

وتابع: "لم يكن شيء أهم عند سماحة السيد من تفعيل وظيفة الدفاع الوطني ومنع التطييف الأمني، وكان يكرر أن لبنان ليس ملكاً للسلطة التنفيذية أو لأي سلطة في هذا البلد. وكان يربط الأمن بالسياسة والشراكة الوطنية ووظيفة مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، لمنع الانفجار وحماية لبنان من لعبة الوصاية والهدايا الخارجية. وحجر الزاوية بمفهوم سماحة السيد هنا أن الأمن الوطني هو آخر حصون المواطن اللبناني، وبلا أمن لا يمكن الحديث عن اقتصاد واستثمار ومؤسسات ومشاريع وجود وطني. وموقع المواطن الجغرافي ليس قدره الوطني، والدفاع وظيفة وطنية لا ملكية سياسية للسلطة التنفيذية. لذلك فإن الدفاع الوطني يجب أن يحمي الحدود والقرار السياسي والجبهة الداخلية وحاجات المواطنين، ويشكل إنذاراً مبكراً للمخاطر الوجودية. وكان سماحته يحذّر من وصاية الخارج وتمزيق الداخل، ومن تحويل لبنان إلى دولة مزرعة ومناقصات سياسية، لأن الدولة بلا قدرات دفاع وطني تصبح عاجزة أمام الوكيل الخارجي. ولهذا أصر على ثلاثية الدولة القوية بسيادتها الوطنية وعدالتها الاجتماعية ووحدتها الداخلية، ووضع الأمن والجيش والمقاومة في ميزان حماية السيادة اللبنانية، والنجاح الأمني لا يُقاس ببيروت أو بعبدا وحدهما، بل بالجنوب وأطراف الدولة المهددة. فلا يمكن أن تنعم العاصمة بالأمن والخدمات بينما يعيش الجنوب الدمار والعدوان، لأن ذلك يضرب بنية الأمن الوطني وشرعية السلطة. فالسلطة التنفيذية ليست الدولة، ولا يجوز أن تتحول الطوائف أو الطواقم أو كارتيلات المال والنفوذ إلى بديل عن الدولة. ولبنان جزء من منطقة تعيش أخطر التحولات، ولذلك فإن المطلوب حفظ قدراته الدفاعية عبر منظومة أمن وطني لا عبر الشعارات. لا أمن وطني والجنوب يتعرض لأخطر لحظة تاريخية، ولا يمكن حماية لبنان إذا أصبح القرار الوطني عرضة للارتهان الخارجي أو تحولت الخلافات الداخلية إلى أدوات لضرب وحدته".

وشدّد على أنّ "الجنوب ليس مجرد منطقة تحتاج إلى الإنماء أو الدفاع، بل اختبار لطبيعة خيارات السلطة وشرعيتها. والدولة وسيلة لحماية لبنان وليست لبنان نفسه، ولا يمكن للسلطة التنفيذية احتكار لبنان أو ضرب عقيدته الوطنية أو تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية. وتاريخياً نشأت المقاومة بسبب الإرهاب الصهيوني وتخلي الدولة عن واجب الدفاع عن الجنوب، ومن هنا فإن شرعية السلطة ترتبط بحماية الأرض والمواطن وتعزيز القرار الوطني السيادي. والعدو الصهيوني لا يدخل فقط عبر الحدود، بل عبر القرار السياسي والفتنة الداخلية والانقسام والارتهان الخارجي. والمطلوب التعاون مع العالم الموثوق لا تأجير الوطن للخارج. ولبنان لا يستطيع الحياد في قضاياه السيادية، لأن الحرب الأهلية تبدأ حين يتم الإجهاز على الميثاقية والسيادة والشراكة الوطنية.

وأضاف "للضرورة الوطنية أقول: عندما تصبح السلطة التنفيذية تهديداً لسيادة لبنان يفقد لبنان قدرته على البقاء، والحرب الأهلية لا تبدأ بالرصاص بل بالخيانة السياسية، والسلم الأهلي ليس مجرد عدم إطلاق النار، بل حماية الميثاقية الوطنية ومنع تحويل أي مكوّن لبناني إلى هدف سياسي".

وتابع "للقريب والبعيد أقول: احتراق الشرق الأوسط كله أسهل من هزيمة الطائفة الشيعية في لبنان. والوطنية تعني أن تشعر كل طائفة وكل مواطن لبناني بأن ما يجري في الجنوب من جرف وتدمير وخسائر هو خسارة له أيضاً، وإلا طار لبنان. والخطر يكمن في أن يعتقد أحد أنه يربح بخسارة أهل الجنوب، والجيش جيش المواطن اللبناني لا جيش السلطة التنفيذية، ومهمته حماية الأرض والحدود والمواطن الجنوبي وتنفيذ العقيدة الوطنية".

وأكد أنّ "التضامن الوطني هو بمثابة وزارة الدفاع الأهم في هذا البلد، وخيار الدفاع الوطني هنا هو "المقاومة والجيش". والمقاومة بهذا المعنى تمثل حاضر لبنان وقوته وضرورته السيادية، وليست تفصيلاً أمنياً بل قدرة دفاعية مرتبطة ببقاء لبنان".

وقال: "حذارِ من مطابخ الفتنة، ولن نسمح أن يتحول الجنوب إلى هامش وطني أو أن تتحول السلطة التنفيذية إلى حصان وصاية خارجية بمشروع مصادرة لبنان. والمواطن الجنوبي يجب أن يشعر بوجود الدولة من خلال الجيش والدفاع والمدرسة والمستشفى والطريق والقضاء وفرص العمل والخدمات، لا من خلال الضرائب ورسوم المعاملات فقط، وأمن الجنوب حق سيادي للمواطن الجنوبي وليس صدقة من أحد، وهو أكبر امتحان للسلطة التنفيذية. والدولة التي لا تحمي حدودها لا تستطيع أن تدّعي اكتمال سيادتها، لأن بسط سلطة الدولة يبدأ من الحدود الجنوبية. وحين تمتنع الدولة عن واجب الدفاع الوطني تصبح السيادة مجرد شعار. وحماية الجنوب ورفع الحرمان وتحقيق العدالة والشراكة والمساواة والوحدة الوطنية هي أساس الشراكة اللبنانية. ولا يجوز أن تطلب السلطة من الجنوبيين ألا يدافعوا عن الجنوب ثم تتركهم بلا حماية". لافتًا إلى أنّه "حين تتخلى الدولة عن وظيفتها الدفاعية يصبح البديل الشعبي أساس القوة الوطنية، والسلم الأهلي أساس بنية الدفاع الوطني، ووحدة لبنان ركن أساسي في مواجهة إسرائيل، ومنع الانقسام ضرورة وطنية لمنع المشروع الصهيوني من اختراق المجتمع اللبناني. والتضامن الوطني ليس مجاملة، بل مسؤولية مشتركة إذا كنا نتحدث عن دولة ووطن".

وختم الشيخ قبلان: "هذه وصية سماحة السيد الذي عبر إلى الله وهو يقول: "لبنان أمانة، والجيش والمقاومة ضمانة"".

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