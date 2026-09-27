واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على جنوب لبنان حيث شنت طائراته صباح اليوم الأحد غارات مستهدفة عددًا من المنازل في منطقة العريش الواقعة بين بلدتي حاريص وحداثا في قضاء بنت جبيل.

كما نفذت مروحيتان "اسرائيليتان" من نوع أباتشي غارتين مستهدفة بصاروخين بلدة قبريخا في قضاء بنت جبيل.

كذلك نفذ طيران العدو بعيد منتصف ليل السبت - الأحد، سلسلة غارات مستهدفًا بلدة النبطية الفوقا ( غارتان)، وأطراف كفرتبنيت، وبلدة ميفدون حيث دمر الاحتلال منزلًا بالكامل .

وتعرضت دوحة كفررمان لقصف مدفعي مركز، طال أيضًا وادي زبقين ، وأطراف مزرعة الشومرية وبلدة القصير.

هذا، ونفذ العدو عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة طالت بلدتي بيت ياحون وصربين ووادي زبقين.

واستهدفت دبابة ميركافا معادية، بلدة حداثا بـ4 قذائف، قبل أن تتحرك القوات المعادية باتجاه سنتر في البلدة، حيث أقدمت على إشعال حريق في المكان.

كما نفذت مروحية أباتشي معادية غارة مستهدفة سنترًا تجاريًا على طريق عام بلدتي شوكين -ميفدون.

وهذه هي المرة الأولى، التي يزج العدو بالمروحيات القتالية في اعتداءاته اليومية.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ تفجيرات ضخمة في أطراف بلدة برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل .

كذلك استهدفت غارة "إسرائيلية" منطقة الحمّام في بلدة الخيام، وطالت مبنى كان قد دُمّر جزء منه جراء غارة سابقة قبل بضعة أيام، وغارة "إسرائيلية" أخرى استهدفت بلدة ميس الجبل.

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