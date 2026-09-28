شهد الجنوب اللبناني فجر اليوم الاثنين، سلسلة اعتداءات "إسرائيلية" طالت عددًا من البلدات والمناطق الجنوبية، وتنوعت بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات، بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على أطراف ميفدون وكفرتبنيت والمنصوري، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص، والخيام وميس الجبل والقنطرة.

كما أفيد عن غارتين استهدفتا وادي زبقين، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال القطاع الغربي، فيما شنّ الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة حداثا.

وفي ميس الجبل، نفذ العدو تفجيرًا فجرًا، قبل أن يشن غارة جوية استهدفت منطقة الدبش عند الأطراف الغربية للبلدة. كما أغار الطيران الحربي على أطراف بلدة طلوسة، فيما نفذت قوات العدو حملة تمشيط باتجاه حداثا.

وطال القصف المدفعي المعادي وادي زبقين ووادي السلوقي وحداثا والمنصوري وصريين وحولا وزوطر الشرقية وسهل الخيام وكفرتبنيت وأرنون وعيترون وحاريص وبرعشيت.

كما استخدم العدو مروحيات "أباتشي" في استهداف منطقتي ميفدون وقبريخا، فيما نفذ تفجيرات في بلدتي بيت ياحون ومجدل زون.

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