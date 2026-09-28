نظّمت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع ندوة فكرية كبرى تحت عنوان "ملحمة الإسناد في فكر الشهيد"، وذلك إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله، القائد سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.

شهدت الندوة حضورًا وازنًا ونقاشات عميقة بمقر الشبكة في العاصمة التونسية، حيث قَدّم ثلة من المفكرين والباحثين قراءات تحليلية معمقة في أبعاد المعركة، وطبيعة خيار الإسناد، والدروس المستفادة من مسيرة المقاوم القائد الشهيد حسن نصر الله.

عابد الزريعي: العمل الاستراتيجي والتحديات التعبوية

افتتح د. عابد الزريعي رئيس مركز دراسات ارض فلسطين بتونس مداخلته بالتأكيد على أهمية العمل بآلية استراتيجية ورؤية واضحة للتعامل مع مختلف القضايا المصيرية، مستعرضا محطات نضالية تعبوية بارزة مثل الجهود المتصاعدة لجمع التوقيعات لدعم غزة (التي بلغت أرقاما قياسية في شهري نيسان /أبريل وتموز/يوليو لتصل إلى ملايين التوقيعات).

وأوضح الزريعي أن هذه التحركات تهدف إلى تفسير ومواجهة تصريحات النواب الأوروبيين والسياسيين المتواطئين، لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات الصيد البحري في غزة وغيرها من الملفات التي تمس بمقدرات الشعوب.

وفي الشأن التضامني، شدد الزريعي على ضرورة تشكيل لجنة تضامنية فلسطينية تحدد بوضوح الأولويات النضالية التي يرتضيها الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى التطوير المستمر لأشكال النضال وفقًا لتغيرات الظروف والوضع الميداني.

كما نبّه إلى خطورة "العبث المستمر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يسعى إلى التشكيك في فكرة المقاومة من أساسها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحذر شديد مع عمليات الطعن والتشويه المبرمجة.

واختتم بالتأكيد على محورية القطاع الطلابي، معتبرًا إياه الركيزة الأساسية لأي عمل جماهيري ونظامي حقيقي، ومشيدًا بالعديد من الشخصيات المناضلة التي أثبتت ثباتًا تاريخيًا في دعم القضايا العادلة وفي مقدمتهم سيد شهداء الأمة حسن نصر الله.

صلاح المصري: معركة الوجود عقيدة الاستمرارية ورمزية الإسناد

من جانبه، قدّم صلاح المصري عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع ورئيس الرابطة التونسية للتسامح مداخلة تحليلية عميقة غاصت في الأبعاد الفكرية والاستراتيجية لقرار فتح جبهة الإسناد.

استهل المصري طرحه باستحضار فلسفة "توماس هوبز" في الحرب الشاملة، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني والأميركي يتعامل مع أي تهديد محتمل (ولو بنسبة ضئيلة) باعتباره عدوًا فعليًا يجب استهدافه وإجهاضه مسبقًا، وهو ما يفسر سياسة الشيطنة المستمرة واستهداف الشباب المناضل في كل ساحات الأمة.

وأكد المصري أن استشهاد السيد حسن نصر الله في 27 أيلول/سبتمبر 2024 لم يكن نهاية المطاف، بل كان لحظة فوز وعزيمة توجت مسيرة قائد "خرج لعدوه" ولم يركن للحلول الاستسلامية.

وأوضح أن قرار فتح جبهة الإسناد لم يكن قرارًا فرديًا بل نبع من إدراك عميق ومؤسسي لطبيعة المعركة الوجودية التي تستهدف الأمة في غزة ودمشق وبيروت وبغداد وصنعاء.

كما استعرض المصري آليات الحرب الاقتصادية والمالية والنفسية (كالحصار على لبنان واستهداف مؤسسات مثل "القرض الحسن") التي مهدت لها الدوائر الاستخباراتية منذ سنوات لتفكيك بنية المقاومة وبيئتها الحاضنة، مؤكداً أن وعي المقاومة أسقط تلك الرهانات.

وفي سياق متصل، أشاد المصري بالإنجاز التاريخي غير المسبوق في تونس، والمتمثل في توحيد مختلف الحساسيات السياسية والفكرية (تحت راية فلسطين ومقاومتها، معتبرًا أن الوفاء لدماء الشهداء يقتضي الحفاظ على هذه الوحدة واستمرار خط الممانعة.

ماذا تمثل ذكرى استشهاد السيد حسن للتونسيين؟

وفي تصريح خاص أدلى به صلاح المصري لـ"العهد" الإخباري على هامش الندوة حول دلالات ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله وما تمثله للشعب التونسي، أكد المصري بالقول: "إن ذكرى استشهاد القائد السيد حسن نصر الله بالنسبة للتونسيين الأحرار ليست مجرد مناسبة لتأبين شخصية استثنائية في تاريخ الأمة المعاصر، بل هي محطة لتجديد العهد مع مبادئ التحرر والكرامة الوطنية والقومية.

وأضاف "لقد مثّل السيد حسن بالنسبة للوجدان الشعبي التونسي رمزًا عابرًا للحدود والجغرافيا، وصوتًا صارخًا بالحق في زمن التخاذل الرسمي. إن تفاعل التونسيين بكل مشاربهم الفكرية والسياسية – من يسار ويمين وقوميين وإسلاميين – وتوحّدهم تحت راية المقاومة وتحت صور السيد الشهيد في الشوارع والمحطات، يُثبت أن فلسطين ومقاومتها هما البوصلة الحقيقية التي تجمع نبض الشعب التونسي الأصيل الذي لم يقبل يوما بالانكسار أو التطبيع، ويرى في مسيرة الشهداء امتدادًا طبيعيًا لمعاركه التاريخية من أجل الحرية والسيادة".



الكلمات المفتاحية