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خاص العهد

عشائر العراق: مدينون للسيد نصر الله بجهاده وسنبقى على عهده

2026-09-28 11:50
أحد شيوخ العشائر العراقية: السيد نصر الله ترك بصمة في المقاومة ضد الأميركي و"الإسرائيلي"
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قال أحد شيوخ العشائر العراقية الشيخ عبد علي أحمد البياتي، في تصريح لموقع العهد الإخباري، إن ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله تعيد فتح الجرح وتستحضر الأحداث الدامية التي عاشتها الأمة، مؤكدًا أن الشهادة، رغم ما تحمله من ألم، تبقى طريقًا إلى الانتصار.

وأضاف البياتي: "تمر الأيام والليالي وتعود الذكرى، ويفتح الجرح من جديد ويعتصر القلب، ويتكرر شريط الأحداث في تلك الأيام الدامية الحزينة".

وأكد أن هذا الألم لا يلغي الأمل بالمستقبل، قائلًا: "بقدر ما يوجد ألم بهذا الخطب الجلل، يوجد أمل في مستقبل أفضل، عنوانه الانتصار وانتهاء هذا الكيان الغاصب، وحصول الفرج للمؤمنين".

الكلمات المفتاحية
حزب الله العراق السيد حسن نصر الله المقاومة سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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