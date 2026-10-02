يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على قرى الجنوب، في خرق متواصل للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف اطلاق النار، مستهدفًا عددًا من المناطق بالقصف المدفعي والغارات الجوية، بالتزامن مع تحركات لآلياته وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وعمليات تفجير في عدد من البلدات. فقد استهدف القصف المدفعي الصهيوني وادي السلوقي، وبيت ياحون والمنصوري، ووادي زبقين، ومنطقة سدانا عند أطراف الهبارية، كما طال القصف بلدة ميس الجبل، وأطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، ووادي السلوقي بين ميس الجبل وشقرا، وأطراف بلدة الهبارية، فضلًا عن قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.

وفي سياق الاعتداءات، سُجّل تحرك لآليات جيش الاحتلال في بلدة حولا، إلى جانب تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدتي برعشيت والهبارية.

كما نفذ جيش العدو تفجيرًا عند أطراف بلدة عيترون، وآخر في بلدة المنصوري، إضافة إلى تفجير في بلدة بيت ليف.

واستهدفت دبابة ميركافا "إسرائيلية" بلدة بيوت السيّاد بقذيفة، فيما شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارة على بلدة المنصوري.

الكلمات المفتاحية