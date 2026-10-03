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5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ.. رشوة ترامب الانتخابية للحفاظ على الكونغرس
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5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ.. رشوة ترامب الانتخابية للحفاظ على الكونغرس

2026-10-03 11:05
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تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنح كل مواطن أميركي بالغ خمسة آلاف دولار، في حال حافظ الحزب الجمهوري على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، محذراً من أن فوز الديمقراطيين سيقود، وفق تقديره، إلى كساد اقتصادي بحجم أزمة عام 1929.

وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في مدينة موبايل بولاية ألاباما، أمس الجمعة، إنه "إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، سأمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار"، موضحًا أن الاستفادة من المبلغ ستتضمن شرطاً يقضي بإنفاقه داخل الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد طرح هذا الوعد للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر، وأطلق عليه اسم "عائد ترامب"، من دون أن يحدد آلية واضحة لتنفيذه.

وتشير تقديرات إلى أن تمويل دفعات بقيمة خمسة آلاف دولار لكل مواطن بالغ قد يتطلب أكثر من تريليون دولار، فيما يحتاج تنفيذ الخطة إلى موافقة الكونغرس.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب
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