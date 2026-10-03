أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي اليوم السبت، أن التحقيقات مع مساعد قائد طائرة "فلاي دبي" كشفت عن تخطيطه لتنفيذ "عملية إرهابية" باستخدام فأس الطوارئ لمهاجمة قائد الطائرة خلال الرحلة من دبي إلى "تل أبيب"، الأربعاء، على حدّ تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الشامسي قوله إن التحقيقات في واقعة رحلة "فلاي دبي" رقم FZ1073 أظهرت شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ مخططه خلال الرحلة، مشيرًا إلى أنه اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدمًا فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على أدوات التحكم في الطائرة.

ووقعت الحادثة الأربعاء على متن طائرة "فلاي دبي" التي كانت تقل 172 راكباً، بينهم 166 صهيونيًا، إضافة إلى أفراد الطاقم، خلال رحلة من دبي إلى "تل أبيب".

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