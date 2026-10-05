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لبنان

حزب الله أحيا ذكرى السيدين الشهيدين باحتفال حاشد في حارة صيدا 
لبنان

حزب الله أحيا ذكرى السيدين الشهيدين باحتفال حاشد في حارة صيدا 

2026-10-05 14:29
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أحيا حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في حارة صيدا الذكرى السنوية الثانية لشهادة سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين باحتفال شعبي حاشد في باحة مجمع سيد الشهداء عليه السلام في حارة صيدا بحضور فعاليات وشخصيات سياسية واجتماعية وأهلية ورؤساء بلديات ومخاتير وعلماء دين وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد كبير من الأهالي وعوائل الشهداء.

بداية، قامت مجموعة من أشبال كشافة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) بافتتاح الاحتفال بتلاوة جماعية للقرآن الكريم، بعدها تحدث عضو المجلس المركزي في حزب الله فضيلة الشيخ حسين غبريس، مؤكدًا المضي على نهج المقاومة مهما غلت التضحيات.

وقال غبريس: "سلاح المقاومة لن نسلمه إلا إذا قاموا بقتلنا وهذه المقاومة هي وصية السيد عباس الموسوي والسيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين والقادة وكل الشهداء، ولن نفرط فيها بل سندعمها بكل إمكاناتنا وطاقتنا ونحافظ عليها برموش عيوننا، وإذا لم نستطيع حمل السلاح سنقاتل الصهاينة بأسناننا وأظافرنا كما قال الإمام الصدر".

وجدد الشيخ غبريس العهد للشهداء بالحفاظ على هذا النهج المقدس الذي يجسد نهج الأنبياء والأئمة الأطهار.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله صيدا سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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