كشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر المضيّ في صفقة عاجلة لاستيراد الديزل من روسيا، بعدما تجاهلت كييف مطالبات أميركية متكررة بوقف استهداف مصافي النفط الروسية.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا يقرأ الأجواء السياسية بشكل صحيح"، مشيرًا إلى أن مواصلة الهجمات على المصافي الروسية تقوّض رصيد حسن النية الذي بناه زيلينسكي مع ترامب، وفق تعبيره، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح المسؤول أن ترامب أراد من أوكرانيا وقف استهداف المصافي الروسية من جانب واحد، لأن هذه الضربات تسهم في رفع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، مضيفًا أن الرئيس الأميركي لا يرى أن الهجمات الأوكرانية على المصافي تعادل الضربات الروسية التي تستهدف منشآت الكهرباء الأوكرانية.

وبحسب "أكسيوس"، أبلغ الجانب الأميركي فريق التفاوض الأوكراني، خلال محادثات استمرت ثماني ساعات في ميامي يوم أمس الجمعة، أن ترامب قرر المضيّ في الصفقة بعدما تجاهلت كييف الطلبات الأميركية المتكررة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، التي تنعكس تداعياتها على المستهلكين الأميركيين.

وفي السياق نفسه، أعلن ترامب أنه أجرى اتصالًا هاتفيًأ وصفه بأنه "ناجح للغاية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله الاتفاق، بحسب الموقع، على توريد روسيا بصورة عاجلة 300 ألف طن من الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، على أن تُورَّد 500 ألف طن إضافية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومليون طن أخرى بعد ذلك مباشرة.

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