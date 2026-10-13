كتبت ليزا روزوفسكي، في صحيفة "هآرتس الإسرائيلية"، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول، بوساطة أميركية، إقناع السعودية بالسماح لـ"إسرائيل" بالتدخل في الصراع مع "الحوثيين" (أنصار الله)، وفقًا لمصدر دبلوماسي.

هذا؛ ونقلت روزوفسكي عن مصدر آخر مطّلع على التفاصيل أن الهدف هو "التعاون مع السعوديين" وتطوير العلاقات مع المملكة وفتح الباب أمام اتفاق "تطبيع" في المستقبل. إلا أن المصدر الدبلوماسي أشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يرغب في تلقي مساعدة "إسرائيل" في المعركة ضد أنصار الله، خشية أن يبدو التحالف معها بصورة سلبية أمام الرأي العام داخل المملكة. بحسب المصدر، فإن التدخل العسكري "الإسرائيلي" في اليمن "خارج نطاق البحث"، بسبب الفيتو الذي يفرضه ابن سلمان.

كما أشارت الكاتبة إلى أن اتفاق تطبيع بين "إسرائيل" والسعودية، بانضمام المملكة إلى اتفاقيات إبراهام، هو فكرة كرّرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدة مرات، خلال الأشهر الأخيرة. أضافت أن السيناتور ليندسي غراهام، والذي كان مقرّبًا من ترامب ونتنياهو وتوفي فجأة في تموز الماضي، عمل خلال الأسابيع الأخيرة من حياته على جعل التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" أساسًا للترتيبات السياسية، في "الشرق الأوسط"، في "اليوم التالي" للحرب على إيران.

كذلك لفتت روزوفسكي إلى أن تقارير عدة أفادت بأن التسوية مع السعودية، والتي بدت قريبة في خريف العام 2023، كانت أحد الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى توخي مزيد من الحذر في ما يتعلق بالمواجهة مع حركة حماس، خلال الأسابيع التي سبقت عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول من ذلك العام.

ختمت روزوفسكي بالإشارة إلى أن الموقف السعودي الرسمي يقضي بأن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لن يكون ممكنًا؛ إلا بعد إحراز تقدم حقيقي نحو إقامة دولة فلسطينية.

الكلمات المفتاحية