واصل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارته للقاهرة، حيث يترأس الدورة الـ 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية EMRO، ويعقد لقاءات مع رؤساء الوفود بهدف تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات، بما يدعم تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والصحية في دول المنطقة.

وفي هذا الإطار، التقى ناصر الدين نظيره المصري وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وتركز البحث على مسألتي الرعاية والتغطية الصحية والوكالة الوطنية للدواء.

وأشاد الوزير ناصر الدين بالتطور الذي شهدته المنظومة الصحية المصرية في مسألة التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الرعاية الصحية في لبنان.

وفي هذا السياق، وقع وزير الصحة العامة والمدير العام للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور عبد الغفار مذكرة تفاهم تنص على تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الصحية.

كذلك، عقد الوزير ناصر الدين اجتماعًا مع نائب وزير الصحة الإيراني وتناول البحث الواقع الصحي في كلا البلدين والتحديات وسبل التطوير.

والتقى ممثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"، ثاباني مافوسا Thabani Maphosa، وتناول البحث أهمية مواصلة دعم اللقاحات الأساسية في لبنان، إلى جانب إدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى البرنامج الوطني للتلقيح، وخطة وزارة الصحة العامة لضمان استدامة البرنامج على المدى الطويل.

الاستعداد لانتخابات المدير العام الجديد للمنظمة

من جهة أخرى، عقد ناصر الدين اجتماعات مع مرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي ستُجرى انتخاباته في أيار 2027. وتناولت اللقاءات أولوية المنظمة في المرحلة المقبلة.

وشدد وزير الصحة العامة على ضرورة إعطاء الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض أولوية في برامج المنظمة، وخصوصًا فيما يتعلق بالاستعداد للطوارئ وضمان العدالة في الوصول إلى الأدوية واللقاحات. كما أكد أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في حماية العاملين الصحيين والمنشآت الصحية في أوقات النزاع.

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

كذلك، لبّى وزير الصحة العامة دعوة للقاء على شرفه في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، وسفير لبنان في مصر علي الحلبي ورجال أعمال.

ودار نقاش معهم حول الإنجازات التي تم تحقيقها في تحسين الخدمات الصحية للبنانيين، وما يمكن إنجازه من خطوات إضافية في المرحلة المقبلة.

ولبّى دعوة أقامها سفير السعودية في مصر على شرف المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتور حنان بلخي.

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