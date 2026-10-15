ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، إذ شهدت انسحاب وزراء "القوات اللبنانية" من الجلسة، حيث قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: "انسحبنا من الجلسة لأننا طالبنا بالتعامل مع ملف الكهرباء بجدية أكبر لكن لم يُتّخذ أي قرار بشأنه ولا استقالة لوزير الطاقة حتى الآن".

وعقب الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقرّرات الجلسة، معلنًا موافقة المجلس على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة وإرجاء البحث في بعض البنود الى جلسة الخميس المقبل. وأضاف: "ملفّ الكهرباء أساسيّ وجدي وهو في طور المتابعة. ورئيس الحكومة نواف سلام اجتمع مع وزير الطاقة جو الصدي بالأمس لزيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة".

وفي ما يتعلق بقضية شاحنة المتفجرات، قال وزير الإعلام: "لا قرار حكومي بعد بإحالة القضية إلى المجلس العدلي".

وقد عقدت الجلسة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء: الدفاع ميشال منسى، الخارجية يوسف رجّي، الداخلية أحمد الحجار، الثقافة غسان سلامة، السياحة لورا الخازن لحود، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الرياضة نورا بيرقدريان، التربية ريما كرامي، العدل عادل نصار، العمل محمد حيدر، الاتصالات شارل الحاج، الصناعة جو عيسى الخوري، الأشغال فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، التنمية الإدارية فادي مكي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الإعلام بول مرقص.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

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