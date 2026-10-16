أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، "تقدير لبنان لمواقف دولة قطر الداعمة لسيادته ووحدة أراضيه واستقراره، ولمساعيه الرامية إلى تحقيق الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

وأعلن سلام أن" قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله، دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة"، مشيرًا إلى "أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان".

وأوضح أن "المشروع متكامل، ويشمل مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها، ويهدف إلى توفير الكهرباء بصورة أكثر استقرارًا وبكلفة أقل، وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف اختصارًا بـ"BOT".

من جهته، أكد رئيس الوزراء القطري موقف بلاده "الثابت في دعم وحدة الجمهورية اللبنانية وسيادتها وأمنها واستقرارها"، مشددًا على "مواصلة الجهود القطرية ضمن اللجنة الخماسية بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره، ودعم الجيش اللبناني بالتنسيق مع الشركاء الدوليين".

وشدد على" ضرورة تطبيق القرار 1701 من جميع الأطراف، وانسحاب "إسرائيل" من جميع النقاط التي تحتلها، والالتزام بما تم الاتفاق عليه"، لافتًا إلى "العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل إعادة إعمار الجنوب بما يسمح بعودة النازحين".

وفي ملف الطاقة، أعلن رئيس الوزراء القطري "الاتفاق على وضع إطار شامل للتعاون وتقديم حلول متكاملة، من خلال مشروع استثماري كبير يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والجهات القطرية المشاركة".

وجدد تأكيد "استمرار دعم قطر للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية تحفظ أمن البلاد واستقرارها".

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