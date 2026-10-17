شهد الجنوب اللبناني، منذ منتصف ليل الجمعة وحتى صباح السبت 17 تشرين الأول 2026، سلسلة من الاعتداءات الصهيونية تمثّلت بقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى تنفيذ تفجيرات في عدد من المناطق.

واستهدفت مدفعية العدو الصهيوني المنصوري ووادي السلوقي وحرش عيتا الجبل ووادي الحجير ووادي زبقين وأطراف كفرشوبا وحداثا وأطراف ميفدون، كما طالت القذائف بلدتي زوطر الشرقية وبيت ياحون والمنطقة الواقعة بين بلدتي عيتا الجبل وحداثا.

بالتوازي، سُجّل تمشيط بالأسلحة الرشاشة في حداثا وعيتا الجبل والمنطقة الواقعة بين عيتا الجبل وبيت ياحون ومحيط كفرشوبا وبيوت السياد.

كذلك، نفّذ جيش الاحتلال تفجيرًا في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون، في إطار استمرار الاعتداءات التي تطال عددًا من المناطق الجنوبية.



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