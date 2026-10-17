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أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الجيش الإيراني أن ظهر اليوم السبت 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026، رصدت فرق المراقبة التابعة للقوة البحرية في الجيش، التي تراقب وتسيطر باستمرار على شرق مضيق هرمز، ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان وتوقفت عن الحركة، واكتشفتها وحددت هويتها.

أضافت: "في الأيام الماضية أيضًا، أفاد رجال الجيش وحرس الثورة الاسلامية باشتعال النيران في عدد من ناقلات النفط المخالفة التي كانت تعتزم العبور من المناطق المحظورة، دون الالتفات إلى التحذيرات بشأن ضرورة إبقاء المعدات الإلكترونية قيد التشغيل".

وأشارت إلى أنه "لدينا سيطرة كاملة وإشراف استخباراتي على شرق مضيق هرمز وبحري العرب وعُمان، ونحن على دراية بمخاطر المرور في المناطق المحظورة. وعلى الرغم من الدعاية وإثارة الضجة من جانب رئيس الولايات المتحدة الأميركية المجرم، فإن مضيق هرمز ليس مفتوحًا، ومن الضروري ألا تنخدع الدول بهذه الأكاذيب، وأن تنسق مع القوات المسلحة لضمان المرور الآمن".

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