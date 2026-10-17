كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

إيران

إيران

بحرية الجيش الإيراني: رصدنا ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان 

2026-10-17 18:10
52

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الجيش الإيراني أن ظهر اليوم السبت 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026، رصدت فرق المراقبة التابعة للقوة البحرية في الجيش، التي تراقب وتسيطر باستمرار على شرق مضيق هرمز، ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان وتوقفت عن الحركة، واكتشفتها وحددت هويتها.

أضافت: "في الأيام الماضية أيضًا، أفاد رجال الجيش وحرس الثورة الاسلامية باشتعال النيران في عدد من ناقلات النفط المخالفة التي كانت تعتزم العبور من المناطق المحظورة، دون الالتفات إلى التحذيرات بشأن ضرورة إبقاء المعدات الإلكترونية قيد التشغيل".

وأشارت إلى أنه "لدينا سيطرة كاملة وإشراف استخباراتي على شرق مضيق هرمز وبحري العرب وعُمان، ونحن على دراية بمخاطر المرور في المناطق المحظورة. وعلى الرغم من الدعاية وإثارة الضجة من جانب رئيس الولايات المتحدة الأميركية المجرم، فإن مضيق هرمز ليس مفتوحًا، ومن الضروري ألا تنخدع الدول بهذه الأكاذيب، وأن تنسق مع القوات المسلحة لضمان المرور الآمن".

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز الجيش الايراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بحرية الجيش الإيراني: رصدنا ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان 
بحرية الجيش الإيراني: رصدنا ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان 
إيران منذ 12 دقيقة
ولدت من رحم الحصار... قصة الترسانة الإيرانية التي أرعبت أميركا و
ولدت من رحم الحصار... قصة الترسانة الإيرانية التي أرعبت أميركا و"إسرائيل"
إيران منذ 18 دقيقة
عراقجي: إيران ستدافع عن شعبها وسيادتها ولن ترضخ للتهديدات
عراقجي: إيران ستدافع عن شعبها وسيادتها ولن ترضخ للتهديدات
إيران منذ 30 دقيقة
الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بحرية الجيش الإيراني: رصدنا ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان 
بحرية الجيش الإيراني: رصدنا ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان 
إيران منذ 12 دقيقة
عراقجي: إيران ستدافع عن شعبها وسيادتها ولن ترضخ للتهديدات
عراقجي: إيران ستدافع عن شعبها وسيادتها ولن ترضخ للتهديدات
إيران منذ 30 دقيقة
الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
بحرية الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في هرمز
بحرية الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في هرمز
إيران منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة