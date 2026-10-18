Your browser does not support the video tag.

نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد استهداف طائرة مروحية سعودية هجومية نوع AH_6i وإسقاطها بصاروخ أرض جو محلي الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية قبالة نجران.

الرياض تقرّ بمقتل ضابطين لها إثر سقوط مروحية لها في نجران

بالموازاة، أعلنت السلطات السعودية عن مقتل ضابطين جراء تحطم مروحية استطلاع من طراز "إي إتش-6 آي" (AH-6i) في منطقة نجران.

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية تركي المالكي إن الحادث أدى إلى مقتل طاقم المروحية بالكامل، وذلك في ظل التطورات الميدانية المستمرة في المنطقة.

الكلمات المفتاحية