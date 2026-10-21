تتواصل اعتداءات العدو الصهيوني على القرى في جنوب لبنان، حيث استهدفت مدفعية العدو اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2026) وادي الحجير، وادي السلوقي، كفرتبنيت، أطراف زوطر الشرقية، وادي زبقين، المنصوري، والخيام.

كما شنّت مسيّرة صهيونية غارة جوية استهدفت أطراف بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، فيما استهدفت غارة حربية منطقة الحمرا عند أطراف زوطر الشرقية.

وفي سياق متصل، استهدفت مدفعية جيش العدو وادي السلوقي وأطراف بلدة زوطر الشرقية، وسُجّلت رشقات نارية أُطلقت من زورق حربي معادٍ مقابل منطقة البياضة باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

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