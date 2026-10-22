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إيران

إصابة واحتراق 7 سفن مخالفة في مضيق هرمز
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إيران

إصابة واحتراق 7 سفن مخالفة في مضيق هرمز

2026-10-22 08:02
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أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن إصابة واحتراق 7 سفن جراء استهدافها واصطدام بعضها بألغام بحرية أثناء عبورها في المنطقة المحظورة من مضيق هرمز.

وأوضحت العلاقات العامة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في بيان لها اليوم الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن 4 سفن متورطة في نقل شحنات نفطية تم استهدافها واشتعلت النيران فيها في وقت واحد، فيما اصيبت 3 سفن أخرى "متورطة" إثر حادث انفجار ألغام.

وقالت العلاقات العامة في بيان: "استنادًا إلى التحذيرات السابقة الموجهة إلى الشركات البحرية المتورطة، التي وقعت في فخ الجيش الأميركي المتجاوز وعبَرت مسارات غير قانونية، رصد رجال القوة البحرية 4 سفن متورطة، كانت قد عبرت سابقًا مسارات غير قانونية، واكتشفوا أنها كانت تقوم بعمليات نقل لشحنات نفطية في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي، حيث تعرضت جميعها للقصف في وقت واحد واشتعلت فيها النيران".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت 3 سفن متورطة أخرى لحادث انفجار وحريق بسبب اصطدام بالألغام في غرب مضيق هرمز، وتم إيقافها.

وأكدت العلاقات العامة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، أن "إصرار النظام الاستكباري الأميركي على استفزاز السفن لعبور المعبر غير القانوني المزروع بالألغام، يزيد من حوادث البحرية يومًا بعد يوم".

وختم البيان: "يجب أن يعلم الجيش الأميركي أنه إذا استمر في هذا المسار، فإن نطاق المواجهة سيمتد إلى القواعد المتجاوزة في المنطقة".
 

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