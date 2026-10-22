المقال التالي الصحف الإيرانية: "الشرق الأوسط" يتخبط ولا يقين في الأفق
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
10:25 |وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي: بفضل المبادرات المنفذة سنشهد تطورًا ملحوظًا في مجالي القدرات الهجومية والدفاعية
10:13 |إيران| حرس الثورة: على الجيش الأميركي أن يعلم أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى امتداد نطاق المواجهة ليشمل القواعد المعتدية في المنطقة
10:12 |إيران| حرس الثورة: إصرار النظام الأميركي على تحريض السفن لعبور الممر غير القانوني المزروع بالألغام أدى إلى تزايد الحوادث
09:40 |مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: استمرار الحصار البحري على إيران جزء من التدابير العدائية والتصعيد العسكري
09:39 |مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: تواصل أميركا إجراءاتها العدائية وتصعّدها ضد إيران من خلال تنفيذ حملة تحت مسمى عملية الإقصاء الاقتصادي
09:39 |مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: تواصل أميركا فرض عقوبات غير قانونية على قطاع الطيران وقطاعات حيوية أخرى في الاقتصاد الإيراني
09:35 |مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: واشنطن تواصل تصعيد إجراءاتها العدائية ضد إيران عبر الإقصاء الاقتصادي
09:11 |صندوق النقد الدولي: توقعات بانكماش ناتج المنطقة بنسبة 1.3% نتيجة لتأثير الحرب على الطاقة والشحن والتجارة
08:30 |العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية: على الجيش الأميركي المعتدي أن يدرك أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة لتشمل قواعده المعتدية في المنطقة وهذا تحذيرٌ جاد