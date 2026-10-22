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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-22 08:29
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10:55 |
سعر النفط الخام يقفز إلی 112 دولارًا للبرميل الواحد
10:25 |
وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي: بفضل المبادرات المنفذة سنشهد تطورًا ملحوظًا في مجالي القدرات الهجومية والدفاعية
10:25 |
أخلاقي: وزارة الدفاع ستواصل العمل بروح جهادية في خدمة الشعب والقوات المسلحة
10:13 |
إيران| حرس الثورة: على الجيش الأميركي أن يعلم أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى امتداد نطاق المواجهة ليشمل القواعد المعتدية في المنطقة
10:12 |
إيران| حرس الثورة: إصرار النظام الأميركي على تحريض السفن لعبور الممر غير القانوني المزروع بالألغام أدى إلى تزايد الحوادث
09:40 |
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: استمرار الحصار البحري على إيران جزء من التدابير العدائية والتصعيد العسكري
09:39 |
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: تواصل أميركا إجراءاتها العدائية وتصعّدها ضد إيران من خلال تنفيذ حملة تحت مسمى عملية الإقصاء الاقتصادي
09:39 |
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: تواصل أميركا فرض عقوبات غير قانونية على قطاع الطيران وقطاعات حيوية أخرى في الاقتصاد الإيراني
09:35 |
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: واشنطن تواصل تصعيد إجراءاتها العدائية ضد إيران عبر الإقصاء الاقتصادي
09:11 |
صندوق النقد الدولي: توقعات بانكماش ناتج المنطقة بنسبة 1.3% نتيجة لتأثير الحرب على الطاقة والشحن والتجارة
09:11 |
صندوق النقد الدولي: مستوى استثنائي من الضبابية يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية
08:30 |
العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية: على الجيش الأميركي المعتدي أن يدرك أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة لتشمل قواعده المعتدية في المنطقة وهذا تحذيرٌ جاد
الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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