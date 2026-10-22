نفى جيش العدو تقارير إعلامية تحدثت عن استعداد "إسرائيل" لشن هجوم استباقي على إيران قبل الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أنه في حالة تأهب دفاعية مرتفعة منذ أشهر، لكنه لا يعتزم المبادرة إلى هجوم في الوقت الحالي، بحسب ما نقله المراسل العسكري في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي عن مصدر عسكري صهيوني.

وقال المصدر الصهيوني إن التوتر مع إيران شهد ارتفاعًا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، جزئيًا على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رفعت مستوى تأهب الجيش الأمريكي، وانعكس ذلك على الاستعدادات "الإسرائيلية"، وأضاف أن الجيش يراقب محاولات إيران تعزيز قدراتها، ولا سيما في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب البرنامج النووي واستمرار النظام.

وأشار المصدر إلى أن التعامل مع الملف الإيراني قد يتم عبر المفاوضات أو باستخدام القوة العسكرية، مؤكدًا أن أي تحرك من هذا النوع سيكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتعاون معها، وليس في إطار عملية "إسرائيلية" مستقلة. كما قال إن طهران تتعامل بحذر مع احتمال تعرضها لهجوم مفاجئ جديد، بعد ما وصفه بمفاجأتها مرتين على يد جيش العدو "الإسرائيلي".

ونفى المصدر ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" بشأن تخطيط "إسرائيل" لشن حملة جوية تستمر عدة أيام داخل إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وتستهدف منشآت نووية ومحطات لتوليد الكهرباء وأهدافًا تابعة للنظام، مشيرًا إلى أن التقرير ربط عدم تنفيذ العملية بمعارضة ترامب تجديد المواجهة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

كما نفى صحة التقارير التي تحدثت عن تنفيذ رحلات جوية تحذيرية فوق سورية والعراق بهدف توجيه رسائل بشأن نية "إسرائيل" الدخول في مواجهة، على حدّ زعمه، وقال إن الجيش ينشط في أنحاء الشرق الأوسط ويراقب التطورات، لكنه لم ينفذ عمليات لهذا الغرض.

وأكد المصدر أن حالة التأهب واليقظة مستمرة منذ أشهر، مع تفاوت محدود في مستوياتها، موضحًا أن الجيش لا يرى حاليًا نشاطًا إيرانيًا يهدد إسرائيل بصورة فورية، وأنه يستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.

وفي ما يتعلق بزيارة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إلى قاعدة "عوفدا" الجوية برفقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، قال المصدر إن رئيس الأركان إيال زامير وكبار قادة الجيش لم يشاركوا في اللقاء، وإن المؤسسة العسكرية لا تعرف مضمون المحادثات، لكنه شدد على أنه لم يُجرَ تنسيق لشن هجوم على إيران.

وأضاف أن هيغسيث يزور القوات الأميركية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق والأردن، مرجحًا أن تكون زيارته إلى القاعدة في إطار لقاء الجنود والطيارين الأمريكيين.

وختم المصدر بالتأكيد أن جيش العدو "الإسرائيلي" يعمل على تمكين إجراء الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى تعهّد رئيس الأركان إيال زامير بضمان ذلك.

الكلمات المفتاحية