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لبنان

"الوطني الحر" يتقدّم بإخبارين بحق "صدي" في ملفّي المولدات وأسعار المحروقات

2026-10-22 12:09
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تقدّم «التيار الوطني الحر» بإخبارين إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحق وزير الطاقة والمياه جو صدي وكل من يظهره التحقيق، في ملفَّي تسعيرة المولدات الخاصة وتركيب أسعار البنزين والمازوت.

هذا؛ وأعلنت اللجنة المركزية للإعلام في التيار، في بيان لها، أن الإخبارين قدماهما النائبان ندى البستاني وسيزار أبي خليل وعضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل، مشيرةً إلى أن الخطوة تأتي بعد إخبارين سابقين قُدّما إلى النيابة العامة المالية.

كما أوضحت اللجنة أن الإخبار الأول يتناول زيادة الـ10% على فواتير المولدات الخاصة في المدن، بذريعة امتداد شبكة التوزيع، وما يترتب عليها من تحميل المواطنين مبالغ إضافية، إلى جانب شبهات استيفاء مبالغ غير مستحقة ومخالفات ضريبية.

أما الإخبار الثاني، فيتناول شبهات التلاعب بعناصر تركيب أسعار المحروقات، وزيادات الـ«Premium» وعمولات المحطات، ورفع أرباح مستوردي البنزين والمازوت ومحطات التوزيع بين 40% و80% من جيوب المواطنين.

الكلمات المفتاحية
لبنان الفساد مكافحة الفساد وزارة الطاقة والمياه جو صدي
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