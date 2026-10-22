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إيران

عزيزي: لا خيار أمام العدو إلا الهزيمة والتراجع والفرار
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إيران

عزيزي: لا خيار أمام العدو إلا الهزيمة والتراجع والفرار

2026-10-22 12:34
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قال النائب إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، إن على العدو العلم بأن أي إجراء غير مدروس وخاطئ، سيكون له قطعًا ثمنًا باهظًا أكثر فداحة وإيلامًا من السابق.

في كلمة له، خلال مراسم تدشين قيادة قوى الأمن الداخلي في جنوب كرمان (شرق إيران)، اليوم الخميس (22 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، شدد عزيزي على أن لا خيار أمام العدو "سوى الهزيمة والتراجع والفرار"، مؤكدًا أن "أيًا من الأهداف المقيتة لأميركا والكيان الصهيوني لم تتحقق في الحروب الاخيرة، ولن تتحقق من الآن فصاعدًا".

وقال في جانب آخر من كلمته: "إن انتشار قيادة قوى الامن الداخلي والنهوض ببنيتها الامنية ينطوي على رسالة شفافة وواضحة للمجموعات الإرهابية والمناوئة للثورة والانفصالية، مؤكدًا أن وعي وصمود أهالي جنوب كرمان كاف بمفرده لإفشال أي مؤامرات للمجموعات المناوئة للأمن.

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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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