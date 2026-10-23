أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت الخميس 22 تشرين الأول/اكتوبر 2026 إنشاء خلية جديدة لطمر النفايات ضمن النطاق العقاري لبلدة البداوي على أن يُعاد فتح المكب القديم مؤقتًا إلى حين تجهيز المطمر الجديد ووضعه في الخدمة.

وبحسب ما أشار إليه موقع العهد الإخباري سابقًا فإن القرار يستند إلى نص يعود إلى عام 1965 يتناول اعتماد مطمر في منطقة سقي البداوي حين كانت المنطقة تتبع عقاريًا لطرابلس قبل أن تشهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا وتتحول إلى منطقة سكنية مكتظة.

فالواقع الحالي يختلف جذريًّا عما كان عليه قبل عقود إذ باتت المنطقة محاطة بالأحياء السكنية والمدارس والمصانع التجارية والمراكز الصحية ويقطنها نحو مئة ألف نسمة فضلًا عن المناطق المجاورة ومنها مناطق المنكوبين ووادي النحلة.

ويعيد القرار فتح ملف إدارة النفايات في طرابلس وسط تساؤلات حول مدى مراعاة الخيارات المطروحة للتغيرات العمرانية والكثافة السكانية والمخاطر البيئية والصحية التي تطال أبناء المنطقة.

موقع العهد الاخباري أجرى اتصالًا برئيس بلدية البداوي حسن غمراوي الذي أعلن رفض البلدية وأعضاء المجلس القاطع لقرار مجلس الوزراء إنشاء خلية جديدة لطمر النفايات ضمن النطاق العقاري للمنطقة، معتبرًا أن القرار يشكل تهديدًا للبيئة والصحة العامة ومستقبل المنطقة وأبنائها.

بلدية البداوي أصدرت بيانًا أكدت فيه أن الأراضي المستهدفة مصنفة سكنيًا، وتشكل إحدى آخر المساحات المتبقية للتوسع العمراني والمتنفس الذي يعول عليه الأهالي وأجيالهم القادمة، مشيرة إلى أن موقعها بالقرب من الأحياء السكنية والمدارس يجعل إقامة المطمر موضع اعتراض واسع.

وشدد رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام القرار معلنين التوجه إلى استخدام جميع الوسائل القانونية والمشروعة لوقفه ومنع تنفيذه.

كما أعلن المجلس البلدي إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة الملف واتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بالتنسيق مع الأهالي والفعاليات، داعيًا الجمعيات والمخاتير والقوى الحية في البداوي والجوار إلى الاستعداد للمشاركة في وقفة شعبية واسعة سيُعلن عن موعدها ومكانها لاحقًا.

واستحضرت البلدية تجربة رفض مطمر الفوار سابقًا مؤكدة أن توحيد الصفوف وتكاتف الأهالي يشكلان أساس التحرك لمنع إقامة المطمر في البداوي.

وختمت البلدية موقفها بالتشديد على أن القضية تتجاوز المجلس البلدي أو أي فريق سياسي لتطال حق المنطقة بأكملها في بيئة سليمة ومستقبل آمن لأبنائها.



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