كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

لبنان

هيئة الأسرى والمحررين سلمت متري لائحة بأسماء الأسرى لدى الاحتلال
🎧 إستمع للمقال
لبنان

هيئة الأسرى والمحررين سلمت متري لائحة بأسماء الأسرى لدى الاحتلال

2026-10-23 11:22
53

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري وفدًا من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين ضم كلًا من أحمد طالب وعباس قبلان وعفيف حمود والمحامي سماح مهدي.

وخلال هذا اللقاء، سلّم وفد الهيئة إلى متري لائحة مفصلة بأسماء الأسرى المعروفين لدى العدو "الإسرائيلي"، وتواريخ وظروف وقوعهم في الأسر. 

كما عرض الوفد لتفاصيل متابعته لهذا الملف مع المرجعيات الرسمية والمؤسسات الدولية في ظل إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن أية معلومة تتعلق بالأسرى، مانعًا كل أنواع التواصل معهم حتى من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدوره أكد متري على وجوب متابعة هذا الملف على كافة المستويات المحلية والدولية، وبذل كل الجهود الهادفة إلى تحرير الأسرى وعودتهم.

الكلمات المفتاحية
لبنان الأسرى والمعتقلون هيئة شؤون الأسرى والمحررين
إقرأ المزيد
المزيد
هيئة الأسرى والمحررين سلمت متري لائحة بأسماء الأسرى لدى الاحتلال
هيئة الأسرى والمحررين سلمت متري لائحة بأسماء الأسرى لدى الاحتلال
لبنان منذ 18 دقيقة
مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع أساتذة في الجامعة اللبنانية على أربع دفعات
مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع أساتذة في الجامعة اللبنانية على أربع دفعات
لبنان منذ 12 ساعة
مساعدات من جمعية
مساعدات من جمعية "وتعاونوا" لدعم العائلات المتعففة في بر الياس والجوار
لبنان منذ 16 ساعة
قصف وغارات لجيش الاحتلال في الجنوب
قصف وغارات لجيش الاحتلال في الجنوب
لبنان منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
هيئة الأسرى والمحررين سلمت متري لائحة بأسماء الأسرى لدى الاحتلال
هيئة الأسرى والمحررين سلمت متري لائحة بأسماء الأسرى لدى الاحتلال
لبنان منذ 18 دقيقة
هكذا أحرج سؤال
هكذا أحرج سؤال "العهد" الوزير القواتي فانسحب من النقاش 
نقاط على الحروف منذ 13 ساعة
"الوطني الحر" يتقدّم بإخبارين بحق "صدي" في ملفّي المولدات وأسعار المحروقات
لبنان منذ 23 ساعة
بيرم: لبنان بات جزءًا أساسيًا من أيّ حل إقليمي
بيرم: لبنان بات جزءًا أساسيًا من أيّ حل إقليمي
لبنان منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة