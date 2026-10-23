استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري وفدًا من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين ضم كلًا من أحمد طالب وعباس قبلان وعفيف حمود والمحامي سماح مهدي.

وخلال هذا اللقاء، سلّم وفد الهيئة إلى متري لائحة مفصلة بأسماء الأسرى المعروفين لدى العدو "الإسرائيلي"، وتواريخ وظروف وقوعهم في الأسر.

كما عرض الوفد لتفاصيل متابعته لهذا الملف مع المرجعيات الرسمية والمؤسسات الدولية في ظل إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن أية معلومة تتعلق بالأسرى، مانعًا كل أنواع التواصل معهم حتى من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدوره أكد متري على وجوب متابعة هذا الملف على كافة المستويات المحلية والدولية، وبذل كل الجهود الهادفة إلى تحرير الأسرى وعودتهم.

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