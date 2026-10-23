أعلنت قوة "رادع" الأمنية التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اعتقال أربعة عملاء، بعد تلقيهم تدريبات في قواعد جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات أمنية، بينها الخطف والاغتيال.

وذكرت القوة، في بيان لها اليوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنها رصدت تدريب ضباط في جيش الاحتلال عناصر من العصابات العميلة على مهارات تنفيذ عمليات الخطف والاغتيال، مرجحةً أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات أمنية بتوجيه مباشر من الاحتلال.

وأضافت أنها ضبطت ثلاثة من المعتقلين عقب إحباط محاولة لاختطاف أحد المقاومين، فيما استدرجت العميل الرابع إلى كمين أمني.

وأشارت قوة "رادع" إلى أنها ستكشف قريبًا عن "قائمة العار"، التي قالت إنها تضم اسماء أشخاص تلقوا تدريبات في قواعد جيش الاحتلال، ومن بينهم متورطون في جرائم خطف واغتيال وقعت مؤخرًا.



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