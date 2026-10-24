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باستثناء المستشفيات الحكومية.. كهرباء لبنان تقرّر قطع التيار عن المتخلّفين عن الدفع
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لبنان

باستثناء المستشفيات الحكومية.. كهرباء لبنان تقرّر قطع التيار عن المتخلّفين عن الدفع

2026-10-24 06:31
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  قرّر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قطع التغذية بالتيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بما فيها مصالح المياه، التي تخلّفت عن تسديد مستحقاتها للمؤسسة رغم توجيه إنذارات متكرّرة إليها، على أن يُستثنى من هذا الإجراء المستشفيات الحكومية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر عنها، أنّ القرار اتُّخذ خلال جلسة مجلس إدارتها المنعقدة مساء الجمعة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، على أن يبدأ تنفيذ قرار قطع التغذية اعتبارًا من صباح الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ودعت كهرباء لبنان الجهات المعنية إلى تسديد المستحقات المتوجّبة عليها قبل الموعد المحدّد، تفاديًا لقطع التغذية الكهربائية عنها.

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد أنّه يُعتبر بمثابة كتاب تبليغ إلى جميع الجهات المعنية بهذا الإجراء.

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة الطاقة والمياه مؤسسة كهرباء لبنان
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