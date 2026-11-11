كتب المحلل السياسي شاي غولدن، في صحيفة «إسرائيل هيوم الإسرائيلية»، أن خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الكنيست عكس شعورًا بتراجع قبضته على الحكم، في ظل إخفاقات السابع من أكتوبر وقضية «قطرغيت»، فبرأيه أن تركيز نتنياهو على المطالبة بالتحقيق في الانتخابات بدلًا من مواجهة هذه الملفات يثير مخاوف من تداعيات المرحلة المقبلة.

كما أشار غولدن إلى أن الخطاب الذي ألقاه نتنياهو، خلال مناسبة احتفالية ورمزية في الكنيست، لم يكن واضحًا من حيث الجهة التي وُجّه إليها، لكنه رأى أن مضمونه يعكس حالًا من القلق السياسي عند رئيس الحكومة، لا سيما في ظل إدراكه أن موقعه في السلطة قد يصبح مهددًا.

السابع من أكتوبر و«قطرغيت»

توقف غولدن عند مطالبة نتنياهو بإجراء تحقيق فوري في ما وصفه بالتلاعب بالانتخابات والتدخل الأجنبي فيها، فبرأيه أن الأولوية ينبغي أن تكون للتحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قبل الانتقال إلى ملف الانتخابات. كما أثار قضية الأموال القطرية، سائلًا عن مسارها والجهات التي وصلت إليها، مشيرًا إلى أن هذه الأموال وصلت إلى مكتب نتنياهو وإلى مقربين منه، وداعيًا إلى إجراء تحقيق معمّق في هذا الملف أيضًا.

الصراع على الحكم وتأجيج الانقسام

كذلك رأى الكاتب أن نتنياهو سيحاول، خلال الأسابيع المقبلة، عرقلة خطوات كتلة التغيير الرامية إلى تشكيل ائتلاف. قد يستعين بوسائل إعلامية خاضعة لنفوذه، بهدف التشكيك في نتائج الانتخابات وتغذية الحديث عن «إرهاب الانتخابات»، ودفع مؤيديه إلى الطعن في المسار السياسي.

وحذّر غولدن من أن هذا المسار قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الداخلية، إذ إن تأجيج الخلافات والكراهية بين اليهود يشكل أحد أبرز أساليب نتنياهو السياسية. وأشار إلى مخاوف من أن يؤدي هذا الخطاب إلى إشعال الشوارع وتعميق الانقسام داخل المجتمع، في وقت تواجه فيه «إسرائيل» تحديات استراتيجية، من بينها الأزمة المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن تداعيات السنوات الأخيرة لم تقتصر على الوضع الداخلي، طالت أيضًا صورة «إسرائيل» في العالم، فهي باتت تواجه عزلة متزايدة وتراجعًا في مكانتها، حتى في المجالات التي كانت تُعدّ من نقاط قوتها.

في ختام مقاله، رأى غولدن أن خطاب نتنياهو في الكنيست جاء في سياق إدراكه احتمال اقتراب نهاية مسيرته السياسية، محذرًا من أن رئيس الحكومة قد يواصل، في حال تراجع فرص بقائه في السلطة، اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر والانقسام داخل المجتمع. ورأى أن نتنياهو قد يفضّل الانتظار في موقع المعارضة إلى حين تعثر تجربة حكومة التغيير، على غرار ما فعله في السابق، أو أن يترقب تفكك كتلة التغيير من الداخل، ما يتيح له العودة إلى المنافسة على الحكم.

وختم الكاتب بالتحذير من أن استمرار هذا النهج قد يفاقم الانقسام الاجتماعي، مستخدمًا عبارة «سينزل الرجل عن المنصة والشعلة في يده» لوصف خطر ترك نتنياهو وراءه مجتمعًا ممزقًا ومشحونًا بالصراعات.

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