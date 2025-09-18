شيّع حزب الله وأهالي مدينة بعلبك الشهيد على طريق القدس، المجاهد كمال نصر الدين رعد، بعد تَقبُّل عائلته وقيادة حزب الله التبريكات والتعازي باستشهاده، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح، وعلماء دين، وفاعليات بلدية، واختيارية وسياسية.

انطلق موكب التشييع من أمام حسينية الإمام الخميني (قدس سره) في المدينة، تتقدَّمه حملة الرايات والصور والأكاليل والفرق الكشفية، في ما أدّت ثُلّة من المجاهدين مراسم التكريم وقسم الولاء والبيعة.

وعَبَر المشيعون الطرق الرئيسة للمدينة وسط الهتافات الحسينية وشعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لـ"إسرائيل"". ثم أَمَّ الشيخ مصطفى يزبك الصلاة على جثمان الشهيد، ووُري في ثرى جنّة شهداء المدينة.

