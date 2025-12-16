حذّرت الأمم المتحدة من تصاعد خطر تجمّد المواليد الجدد، في قطاع غزة، في ظل موجة برد قارس تضرب القطاع، بسبب المنخفض الجوي المسيطر على المنطقة واستمرار القيود "الإسرائيلية" التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية، على الرغم من الظروف الجوية القاسية التي تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول/ديسمبر 2025) إن: "الأمطار الغزيرة والطقس شديد البرودة، خلال الأيام الماضية، فاقما الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا"، مشيرًا إلى أن خطر انخفاض حرارة أجسام الأطفال حديثي الولادة بات يتزايد بشكل مقلق".

كما أوضح "حق" أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون توزيع مجموعات مساعدات خاصة للوقاية من التجمّد، إلى جانب الجهود المستمرة لإيصال المساعدات إلى الأسر الفلسطينية الأكثر ضعفًا، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه فرق الإغاثة على الأرض، بسبب العراقيل التي تتعمدها سلطات الاحتلال.

وأضاف أن موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" يؤكدون أن حجم الاحتياجات الإنسانية يفوق بكثير قدرة العاملين على الاستجابة، في ظل القيود المفروضة على إدخال الإمدادات إلى القطاع.

وأشار إلى أنه جرى، خلال الأسبوع الماضي، توزيع نحو 3800 خيمة و4600 غطاء مشمّع، إضافة إلى حزم تضم مواد غذائية أساسية ولوازم للنظافة الصحية، إلا أن الشركاء اضطروا منذ يوم الجمعة الماضي إلى تقليص نطاق المساعدات نتيجة القيود التي تحول دون وصول كميات كافية من الإمدادات.

في سياق متصل، تعمل الأمم المتحدة على إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة يستفيد منها قرابة خمسة آلاف طفل، في محاولة للحد من الانقطاع التعليمي، غير أن هذه الجهود تبقى محدودة بسبب منع الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال المواد التعليمية اللازمة.

كما حذّر "حق" من استمرار العوائق التي تعرقل قدرة فرق "أوتشا" على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مشددًا على ضرورة إزالة هذه العوائق لتمكين الأمم المتحدة من الوصول إلى جميع المحتاجين من دون استثناء.

هذا؛ ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تحوّلت آلاف الخيام في مختلف مناطق قطاع غزة إلى برك من المياه والطين، غمرت الفراش والملابس والطعام، وتركَت عشرات آلاف العائلات في العراء بلا دفء أو مأوى، وسط واقع إنساني مأساوي يتفاقم بفعل انعدام أبسط مقومات الحياة الأساسية.

