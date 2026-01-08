كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الرئيس بري: إنجازات المؤسسة العسكرية تكاد تكتمل لولا احتلال
لبنان

الرئيس بري: إنجازات المؤسسة العسكرية تكاد تكتمل لولا احتلال "إسرائيل" لنقاط عديدة

2026-01-08 11:18
80

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده البيان الصادر عن قيادة الجيش ولإنجازاته، والتي كادت أن تكون كاملة لولا احتلال "إسرائيل" لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من قصف وتدمير، ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش، على الرغم من عدم تسلمه لأي قدرات عسكرية كان قد وُعد بها.

وقال إن المؤامرة والأطماع التي تقوم بها "إسرائيل"، في الجنوب اللبناني، ليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بإنهاء وجودها في الجنوب، ما يعرّض القرار الدولي 1701 إلى عدم تنفيذه.

وشدد على أن الجنوب أكد ويؤكد تعطشه لوجود جيشه وحمايته. وختم بالقول: "اخرجوا من أرضنا، وغادروا سماءنا، وكفى الله المؤمنين شر القتال".

